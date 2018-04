Les astuces minceur et anti-cellulite de Madonna

On a du mal à y croire, et pourtant : Madonna a 59 ans. Pas un gramme de graisse chez la Reine de la Pop : elle surveille attentivement sa silhouette, qu'elle entretient grâce à des habitudes de vie saines et équilibrées. Et si on s'en inspirait ?

Le régime macrobiotique

Madonna est (comme Blake Lively) une adepte du régime macrobiotique. Inspiré de la philosophie extrême-orientale, le régime macrobiotique classe les aliments en deux catégories : les aliments Yin (produits laitiers, fruits exotiques, produits et boissons sucrés, épices...) et les aliments Yang (poissons, viandes, céréales, protéines végétales).

Pour maigrir, il s'agit d'éviter les aliments « très Yin » ou « très Yang » pour se concentrer sur ceux qui se situent entre les deux : dans une journée, l'alimentation macrobiotique recommande donc 50 % à 60 % de céréales entières, le reste étant constitué de légumes, de légumineuses, d’algues et de produits de soja fermentés.

Du sport chaque jour

On le sait : pour tenir la cellulite à distance, Madonna fait (beaucoup) de sport. Dans une interview donnée au Daily Mail Australia en 2016, son coach personnel, Craig Smith, révélait sa routine fitness quotidienne. Bonne nouvelle : elle n'est pas inaccessible !

Six jours par semaine, Madonna s'entraîne durant au moins 30 minutes avec son coach particulier. Au menu : du renforcement musculaire (pompes, gainage), du cardio (de la danse, évidemment), de la musculation (avec des poids compris entre 1,1 kilos et 2,2 kilos), de la barre au sol (une discipline fitness inspirée de la danse classique), du yoga (Madonna est aussi fan de Pilates) et de la boxe.