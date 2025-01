Les arts de la rue s'invitent à Taroudant 

La 3ème édition du Festival international des arts de la rue s'est ouverte vendredi soir à Taroudant, avec la participation d'une brochette d'artistes locaux, nationaux et étrangers.



Organisé par l'Association "Jaouhara des arts culturels", en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Taroudant, cet événement artistique de deux jours, a pour objectif de contribuer à promouvoir la créativité artistique et culturelle et à offrir l'opportunité aux jeunes de mettre en avant leurs talents dans différents styles artistiques.



La cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par un hommage appuyé rendu à l'acteur marocain Abdo El Mensanoui, ainsi qu'à d'autres acteurs associatifs.



Au menu de cette manifestation, figurent une panoplie de spectacles et d'expressions artistiques riches et variés, où les arts de la rue s'inventent et se métissent entre arts du cirque, musique de rue, dessin, portrait, art du graffiti, feu d’artifice, acrobaties, statue vivante, caricature et exposition des arts plastiques.



Selon les organisateurs, cet événement artistique vise à promouvoir la ville de Taroudant au niveau national et international, à contribuer au développement touristique et économique, à encourager les jeunes talents et à créer un espace d'échange d'expériences et d'idées.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Festival, Mohamed Bouchoufa a souligné que cet événement est devenu un rendez-vous annuel qui a pour mission de permettre aux jeunes artistes et aux festivaliers de s'ouvrir davantage et de découvrir les arts de la rue.

Cette édition est marquée par la participation de plusieurs artistes en provenance du Mali, du Portugal, d'Espagne, du Chili et du Sénégal.