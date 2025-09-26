Les activités tertiaires, secteur socle de la création de la richesse dans la région de l’Oriental

Les activités tertiaires (services marchands et non marchands) constituent le secteur socle de la création de la richesse au niveau de la région de l’Oriental, selon des données de la direction régionale du Haut Commissariat au Plan (HCP).



Ces activités ont généré 40.863 millions de dirhams en 2023, contribuant ainsi pour 54,8% au PIB de la région, précise une note d'information de la direction régionale sur les comptes régionaux de l’année 2023, notant toutefois que la participation de ce secteur dans le PIB tertiaire national demeure faible, ne dépassant pas 5,1%.



Le secteur secondaire (industrie, mines, distribution d’électricité et d’eau et bâtiment et travaux publics) vient en deuxième lieu avec une part de 22,6% du PIB de la région. Sa contribution dans le secteur secondaire national a atteint 4,5%, rapporte la MAP.



Quant au secteur primaire (agriculture et pêche), sa participation aussi bien au PIB de la région qu’au secteur primaire national reste limitée ne dépassant pas 13,5% et 6,1% respectivement.



La part du PIB du secteur secondaire dans le PIB de la région, relève-t-on, a augmenté de 3,5 points entre 2022 et 2023. Cependant, les secteurs primaire et tertiaire ont vu leur contribution diminuer durant la même période de l’ordre de 2,3 points et 1,8 point respectivement.



Aussi, la participation du secteur secondaire de la région dans le secteur secondaire au niveau national a également connu un accroissement de 0,7 point entre 2022 et 2023, tandis que la contribution des secteurs primaire et tertiaire a enregistré une régression de 2,2 points et 0,2 point durant la même période.



D’après le rapport de la direction régionale du HCP de l’Oriental, cette région a enregistré en 2023 un taux de croissance de -1% contre 0,4% une année auparavant, soit une diminution de l’ordre de 1,4 point. Ce taux est inférieur à celui du niveau national de 4,7 points.

La région de l’Oriental a ainsi occupé la onzième place en termes de croissance du PIB et sa contribution à la croissance du PIB national a atteint -0,1 point.



Au terme de la même année, la région de l'Oriental a enregistré un PIB aux prix courants de 74.571 millions de dirhams. Sa contribution à la création de la richesse nationale est de 5% contre 5,1% l’année précédente.



Elle a occupé en 2023 la huitième place en ce qui concerne le PIB par habitant, fait savoir la même source, expliquant que ce dernier a atteint 32.297 DH au lieu de 29.524 DH en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 9,4%.

Le PIB par tête de la région reste en dessous de son homologue national qui est de 40.508 DH, soit un écart de 8.211 DH.



Pour ce qui est des dépenses de consommation finale des ménages de la région de l’Oriental, elles ont atteint 61.622 millions de dirhams en 2023 contre 56.731 millions de dirhams en 2022, soit une augmentation de l’ordre de 8,6%.

Ainsi, la région de l’Oriental a participé pour 6,9% aux dépenses de consommation finale des ménages au niveau national.



Quant aux dépenses de consommation finale des ménages de la région par habitant, elles sont passées de 24.468 DH en 2022 à 26.689 DH en 2023, soit un accroissement de 9,1% et dépassant celles enregistrées à l’échelle nationale de 2.272 DH.

Ces dépenses de consommation finale par tête ont permis à la région de l’Oriental d’occuper le troisième rang parmi les 12 régions.