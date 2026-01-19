Les accidents de trains les plus meurtriers en Europe depuis 2000

Avec un bilan provisoire de 39 morts, la collision entre deux trains à grande vitesse dimanche soir en Espagne est déjà la sixième catastrophe ferroviaire la plus meurtrière en Europe depuis 2000.

Plus de 120 personnes ont également été blessées dans cet accident qui a eu lieu en Andalousie et le ministre espagnol des Transports a prévenu lundi que le nombre de décès n'était "pas définitif".



2013: 80 morts en Espagne



Le 24 juillet au soir, le train à grande vitesse Alvia 04155 déraille brutalement à son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest), avant de s'encastrer dans un mur d'enceinte situé à quatre kilomètres de la ville, où se rendent chaque année des milliers de pèlerins.

Au total, 80 personnes trouvent la mort dans ce drame ferroviaire, le plus meurtrier en Espagne depuis 1944. Plus de 140 personnes sont également blessées.



L'enquête met rapidement en évidence une vitesse excessive, liée à un défaut d'attention du conducteur, qui se trouvait au téléphone avec le contrôleur quelques secondes avant l'accident.

Un conducteur et un ex-responsable du réseau espagnol seront condamnés en 2024 à deux ans et demi de prison.



2023: 57 morts en Grèce



Le 28 février avant minuit, un train de passagers reliant Athènes à Thessalonique heurte frontalement un convoi de marchandises à 350 km au nord de la capitale grecque. Bilan : 57 morts, dont beaucoup d'étudiants de retour d'un weekend prolongé, et 180 blessés.

Pendant les 19 minutes précédant l'accident, les deux trains dont l'un transportait plus de 350 passagers, avaient circulé sur la même voie sans qu'aucun système d'alarme ne soit déclenché.



Près de 40 personnes seront jugées en mars, dont des dirigeants des chemins de fer et le chef de gare en service la nuit de l'accident. Ils encourent des peines de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans.



2006: 47 morts au Monténégro



Au moins 47 personnes sont tuées et 234 blessées le 23 janvier dans le déraillement d'un train bondé à 15 km de la capitale Podgorica.

La justice monténégrine condamnera en 2007 le conducteur du train à six ans de prison. Selon le tribunal, il n'avait pas activé le mécanisme de freinage du train, ce qui avait permis au train de redémarrer.



2010: 45 morts en Ukraine



Quarante-cinq personnes sont tuées le 12 octobre dans la collision entre un train et un autocar à Marganets dans le centre-est de l'Ukraine.

Les autorités ukrainiennes accusent le conducteur du bus, tué dans le drame, de s'être engagé sur un passage à niveau malgré un feu rouge et les cris des passagers.



2004: 41 morts en Turquie



Le 22 juillet, le déraillement d'un train rapide à hauteur de la bourgade de Pamukova, dans la province de Sakarya dans le nord-ouest de la Turquie, laisse un bilan de 41 morts et 80 blessés. Il s'agit du plus grave accident ferroviaire en Turquie depuis près de 50 ans.