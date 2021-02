Les Victoires de la musique décernées le 12 février, sans public

L’acteur français Richard Berry est visé par des accusations de viols par sa fille aînée, qu’il récuse et sur lesquelles la justice a ouvert une enquête, un mois après la parution du livre de Camille Kouchner qui a mis le thème de l’inceste sur la place publique.



L’enquête préliminaire est ouverte depuis le 25 janvier, jour du dépôt d’une plainte par Coline Berry, 45 ans, dénonçant “des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur”, a précisé mercredi le parquet de Paris à l’AFP. Selon une source proche du dossier, la plaignante, née en 1976 de l’union entre Richard Berry et l’actrice Catherine Hiegel, n’a pas encore été entendue.



Cette affaire, qui vise une figure du cinéma et du théâtre, éclate alors que le sujet de l’inceste est depuis un mois sur la place publique, après la parution de “La Familia Grande”, récit de Camille Kouchner, fille du fondateur des “French Doctors” Bernard Kouchner, où elle accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d’avoir agressé sexuellement son frère jumeau dans les années 1980.



Le gouvernement s’est saisi du sujet, et le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir “adapter” le droit pour protéger les enfants victimes. Richard Berry, 70 ans, conteste en bloc les accusations et a martelé dès mardi : “je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes”.