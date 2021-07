Les Spice Girls reviennent avec un single inédit pour les 25 ans deWannabe

Un rire contagieux, une mélodie purement pop, des voix reconnaissables entre mille, un clip 100% nineties… en 1996, les Spice Girls entrent dans la légende. Ce groupe de pop britannique a sculpté toute une génération grâce à ses cinq membres, choisies pour incarner différentes facettes de la féminité.



25 ans plus tard, leur premier titre Wannabe est toujours joué dans les boîtes de nuit ou à la radio. Pour l’anniversaire du single, les Spice Girls se sont de nouveau réunies et prévoient la réédition de leur titre phare sous forme de vinyle et d’une cassette audio à l’ancienne, pour faire un bond en arrière, direction les années 90.



La set list de ces deux objets collectors est brève mais efficace : Wannabe est proposée en version originale remasterisée, puis en remix signé Junior Vasquez ainsi qu'en démo studio. Cerise sur le gâteau, les Spice Girls incluront aussi un titre inédit intitulé Feed your love. Disponible dès le 9 juillet sur les plateformes de streaming, cet EP en édition limite sera distribué physiquement à partir du 23 juillet.



Le girlsband le plus populaire de l’histoire de la musique s’est formé comme on l’imagine : un appel à auditionner paraît dans le journal en 1994 et les cinq filles sont choisies pour leur talent et leur motivation. Chaque membre obtient un rôle auquel elles doivent se tenir.



Victoria est Posh Spice, la sophistiquée, Emma, Baby Spice, la mutine, Mel B, Scary Spice, la sauvage, Geri, Ginger Spice, la sexy girl et Mel C, Sporty Spice, la casse-cou un peu rebelle. Si le groupe est fabriqué de A à Z, la recette fonctionne et bientôt, les Spice Girls dépassent de loin les boysband de l’époque. Dès la sortie de Wannabe, la Spice Mania envahit le monde comme un raz de marée. Classé N°1 dans trente-sept pays, le single s’écoule à sept millions d’exemplaires. S’ensuivent plusieurs tournées mondiales, des centaines de produits dérivés, un jeu vidéo et même un film sorti au cinéma. Avec seulement deux albums à leur actif dans les nineties (Spice et Spiceworld), les Spice Girls dominent les charts dans le monde entier et bouleversent le monde de la pop avec leur girl power.



Des Pussycat Dolls à One Direction en passant par BTS, le modèle Spice Girls a encore un impact sur l’industrie musicale, vingt-cinq ans après la formation du phénomène. Malgré leur séparation en 2001 suite au départ de Geri Halliwell, les Spice Girls demeurent un groupe soudé qui s’est plusieurs fois retrouvé ces deux dernières décennies.



Après avoir performé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, le girlsband se reforme - presque - au complet pour une tournée évènement en 2019. Si elle ne participe plus aux lives, Victoria Beckham reste proche de ses partenaires de scène.



Cette année, pour le mois des Fiertés, la créatrice de mode a créé une série de t-shirts à l’effigie du groupe, avec la mention Proud and wannabe your lover, et dont les fonds seront reversés à l’association luttant en faveur de la communauté LGBTQIA+ Caritative Akt.



En attendant la sortie de la nouvelle édition limitée de Wannabe et de leur titre inédit, les Spice Girls invitent leurs fans à participer à un projet international en envoyant photos et vidéos par e-mail ou en utilisant le #IAmASpiceGirl sur Twitter et Instagram. Pas de rumeur de tournée pour l’instant, mais avec un documentaire en préparation, les paris restent ouverts…