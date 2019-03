“Les Simpson” retirent un épisode avec Michael Jackson

Les producteurs des "Simpson" ont retiré un épisode de la série animée dans lequel Michael Jackson avait prêté sa voix à l'un des personnages, après la diffusion d'un documentaire où le chanteur est accusé de pédophilie. "Cela s'impose comme la seule décision possible", a déclaré le producteur historique de la série, James Brooks, au Wall Street Journal. L'épisode ne sera plus rediffusé et plus disponible sur des plateformes de vidéo à la demande. Co-créateur de la série, James Brooks a expliqué avoir convenu de retirer l'épisode avec les deux autres géniteurs du dessin animé, Matt Groening et Al Jean.

L'épisode remonte à la troisième saison des "Simpson" et a été diffusé pour la première fois en 1991. Homer Simpson, le père de la famille, y est interné dans un établissement psychiatrique. Il y partage sa chambre avec un homme qui se prend pour Michael Jackson et parle avec la même voix que le célèbre chanteur. James Brooks a expliqué avoir trouvé convaincant le documentaire "Leaving Neverland", diffusé dimanche et lundi sur la chaîne américaine HBO. Dans le film, deux hommes affirment avoir été violés à de nombreuses reprises par Michael Jackson alors qu'ils étaient encore enfants.

"Le documentaire a donné des preuves d'un comportement monstrueux", a commenté le producteur. Michael Jackson, décédé en 2009, n'a jamais reconnu avoir participé à l'épisode des Simpson et son nom n'apparaissait pas dans le générique de fin. Ce n'est qu'en 2018 que Matt Groening a confirmé la rumeur qui courait depuis près de 20 ans, lors d'un entretien à l'émission australienne "The Weekly". Le co-créateur des Simpson a raconté que Michael Jackson avait accepté de prêter sa voix au personnage sauf pour le chant, pour éviter tout contentieux avec sa maison de disque. Un autre homme avait donc imité Michael Jackson, sous les yeux de la star elle-même, a raconté Matt Groening.