Les Rohingyas victimes d’un nettoyage ethnique

Le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a jugé que le traitement de la minorité musulmane rohingyas par la Birmanie s'apparente à un "exemple classique de nettoyage ethnique".

Traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste, les Rohingyas sont apatrides même si certains vivent dans le pays depuis des générations. Ils sont victimes de multiples discriminations: travail forcé, extorsion, restrictions à la liberté de mouvement, règles de mariage injustes et confiscation des terres.

Plus de 600.000 musulmans rohingyas fuyant les violences en Birmanie ont passé la frontière pour se réfugier au Bangladesh.

Pays très pauvre, le Bangladesh fait face depuis deux ans à l'arrivée de centaines de milliers de Rohingyas. Ce nombre sans précédent de réfugiés dont la moitié sont des femmes et des enfants a généré une crise humanitaire de grande ampleur.