Les Ramedistes de Marrakech-Safi continuent à percevoir leurs subsides

Les ménages bénéficiaires du Régime d'assistance médicale (Ramed) dans les centres ruraux relevant des différentes provinces de la région Marrakech-Safi continuent de percevoir l'aide financière octroyée par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, dans le respect strict des mesures sanitaires décrétées par les autorités compétentes.

Plusieurs agences bancaires et de transfert d'argent procèdent, ainsi, à la distribution de cette aide au profit des ménages opérant dans le secteur informel, et qui sont impactés par les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en mobilisant notamment, à cette fin, des unités mobiles qui sillonnent le monde rural afin de garantir le succès de cette opération.

Au niveau de la commune de Loudaya (préfecture de Marrakech), des citoyens, hommes et femmes, ont fait donc le déplacement pour percevoir l'aide fixée à 800, 1.000 et 1.200 DH, en fonction de la taille du ménage, a-t-on constaté sur place.

L'opération se déroulait dans le respect scrupuleux des mesures recommandées par les autorités compétentes pour enrayer la propagation de la pandémie, grâce à la prise de conscience dont ont fait montre les bénéficiaires qui ont veillé à prendre les précautions nécessaires, notamment en termes de respect de la distance de sécurité et du port des masques de protection.