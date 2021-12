Les Pays-Bas achètent le "Porte-étendard" de Rembrandt

Exposition



Le vernissage de l’exposition "Ligne de vie" de l’artiste-peintre Najia Mehadji a eu lieu mardi soir à la galerie d’art l’Atelier 21 de Casablanca.

Les toiles exposées dans le cadre de "Ligne de vie" rompent avec le style abstrait marquant depuis toujours les œuvres de l’artiste. Elles traduisent à travers des images figuratives une soif de liberté après tant de restrictions et de contraintes dictées par le contexte de la pandémie de coronavirus.



L’artiste exprime cette envie de mouvement et de liberté tant physique et morale et l’espoir du retour le plus tôt possible à la vie normale après près de deux ans de restrictions.

Dans une déclaration à la MAP, l’artiste Najia Mehadji a souligné que cette exposition contient des œuvres qui ont été réalisées pendant ces deux dernières années marquées par le contexte de la pandémie, qualifiant les œuvres de cette exposition de celles du confinement.



Film documentaire



Un total de 30 films provenant de 17 pays dont 14 en compétition officielle, seront projetés lors de la 12ème édition du Festival international du film documentaire de Saint-Louis (nord du Sénégal) qui aura lieu du 14 au 18 décembre, selon les organisateurs.

Ces films qui viennent du Sénégal, de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Lesotho, de la Suisse, de la Tunisie, et d'autres pays, seront projetés dans des lieux différents de la ville de Saint-Louis.



Cette 12ème édition rendra hommage aussi au réalisateur, chef opérateur burkinabé, Michel Zongo '’pour l’ensemble de sa carrière’’, riche d’une quinzaine de films.

Lors de cet évènement, trois ‘’cafés conférences’’ de cinéastes invités sont aussi inscrits dans le programme, qui prévoit également une résidence d’écriture.

Le jury de la 12ème édition du Festival international du film documentaire de Saint-Louis sera présidé par la réalisatrice et productrice sénégalaise, Angèle Diabang et comprend les réalisateurs Toumani Sangaré (Mali/ Sénégal/France) et Aïcha Thiam (Sénégal), le critique d’art sénégalais Sylvain Sankalé et son compatriote le photographe, Massow Ka.