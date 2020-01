Les Oscars se passeront encore de maître de cérémonie cette année

La cérémonie de remise des Oscars, soirée la plus suivie par Hollywood, se déroulera le 9 février sans animateur en titre comme pour l'édition précédente, ont indiqué mercredi les organisateurs. "Avec l'Académie (des Oscars, ndlr), nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de maître de cérémonie, ce qui avait bien fonctionné l'an dernier", a déclaré selon le magazine Deadline la patronne de la chaîne ABC, Karey Burke.

Une porte-parole d'ABC, qui diffuse la cérémonie des Oscars, a confirmé ces déclarations à l'AFP.

Après une série de déconvenues et une controverse - le candidat retenu l'an dernier, Kevin Hart, avait jeté l'éponge après la résurgence de vieux tweets jugés homophobes - les organisateurs avaient décidé pour la première fois en trente ans de se passer de "Monsieur Loyal" chargé de débiter des plaisanteries et d'assurer les transitions. L'idée était de redonner du rythme à un spectacle en perte d'audience et de le maintenir dans une durée acceptable (trois heures) et s'était traduite par un succès, avec une nette hausse des télespectateurs.