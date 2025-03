Les Nuits de Souk Laghzal vibrent au rythme du Melhoun

La troupe de l'Association Al-Chamaa des arts du patrimoine a enchanté le public, vendredi soir à Souk Laghzal de Salé, à l’occasion d’une "Nuit du Melhoun", célébrant ainsi cet art ancestral et le riche héritage culturel et spirituel de la ville.



Organisé en partenariat avec la commune de Salé et la Fondation Salé pour la culture et les arts, cet événement s’inscrit dans le cadre de la troisième édition des "Nuits ramadanesques de Souk Laghzal".



Au cours de cette soirée, la troupe a présenté un répertoire soigneusement sélectionné de poèmes de Melhoun, emportant les spectateurs dans un voyage empreint d’authenticité et de tradition au cœur du patrimoine marocain.



Le vice-président de la Fondation Salé pour la culture et les arts, Mourad El Kadiri, a souligné que cet événement rend hommage au Melhoun, considéré comme le recueil poétique des Marocains et un témoin précieux de leur mémoire collective, ajoutant que ces nuits ramadanesques représentent une occasion unique pour les habitants de Salé de renouer avec leur patrimoine culturel.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Kadiri a également mis en lumière la richesse poétique du Melhoun, qui célèbre les gloires du Maroc et occupe une place centrale dans la mémoire de la ville de Salé, contribuant ainsi à sa préservation, à sa promotion et à sa transmission.



De son côté, Khalil El Kadri, président de l’Association Al-Chamaa des arts du patrimoine, a rappelé que cette soirée coïncide avec la Journée mondiale de la poésie, instaurée par l’UNESCO, soulignant que la "Nuit du Melhoun" vise à rendre hommage aux créateurs marocains de cet art, récemment inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.



Outre la "Nuit du Melhoun", la troisième édition des "Nuits ramadanesques de Souk Laghzal" propose un programme diversifié, comprenant une "Nuit de la comédie", des soirées dédiées aux madihs et samâa, au chant féminin, à l’art Gnaoua, à la musique andalouse (Tarab Al-Ala) ainsi qu’aux Aïssawa, entre autres.



Les "Nuits ramadanesques de Souk Laghzal" s’inscrivent dans le cadre du programme culturel annuel de la commune de Salé, qui vise à dynamiser la vie culturelle locale et à renforcer le rayonnement de la ville.