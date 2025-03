Les Nuits de Ramadan à El Jadida : Une soirée artistique mêlant rythmes d'Orient et d'Occident

Le groupe artistique "Racines Fola" et le chanteur spécialiste des chants du Madih et du Samaâ, Abdellatif Tissa, ont animé, mardi soir, au Théâtre Afifi à El Jadida, une soirée ramadanesque exceptionnelle où les rythmes orientaux et occidentaux se sont mêlés en parfaite harmonie.



Ce concert, organisé par l'Institut français en coordination avec la Direction provinciale de la culture d'El Jadida et Sidi Bennour, s'inscrit dans le cadre du programme "Les Nuits de Ramadan", qui se déroule sur deux soirées, illustrant le dialogue entre l'Orient et l'Occident et célébrant la rencontre entre les mélodies françaises et arabo-andalouses.



La soirée a débuté par une performance musicale remarquable du groupe "Racines Fola", un collectif multiculturel d'artistes issus de divers horizons, passionnés par le patrimoine musical. Ce groupe, réunissant des musiciens originaires du Sénégal, du Maroc et de la France, tisse des liens artistiques en fusionnant leurs héritages musicaux respectifs. Leur prestation a reflété la richesse du dialogue culturel à travers un mélange de langues, de styles et de rythmes s'accordant en une parfaite symphonie universelle.



Le public a également eu droit à un florilège de chants religieux et de louanges, éléments incontournables de la musique soufie au Maroc, interprétés par l'Association Al Afrah de musique soufie et de chants religieux, dirigée par le chanteur Abdellatif Tissa.



A cette occasion, Fatima Zahra Sahita, responsable de la communication à l'Institut français d'El Jadida, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que "Les Nuits de Ramadan" accueillent cette année trois formations musicales différentes, unies par le thème "Courants méditerranéens", notant que ces ensembles explorent un répertoire varié alliant le Melhoun, la musique andalouse et la musique orientale.



Mme Sahita a ajouté que ces performances artistiques mettent en lumière la profondeur spirituelle du chant soufi, élément essentiel de cette pratique musicale, précisant que cette édition propose des soirées musicales qui touchent les âmes et ouvrent les cœurs, offrant ainsi au public une expérience sensorielle et spirituelle unique.



Il est à noter que "Les Nuits de Ramadan" ont été organisées pour la première fois en 2007 à El Jadida, avant de s'étendre à l'ensemble du Royaume.

Selon un communiqué de l’Institut, cette manifestation a réussi, pendant près de 20 ans, à rassembler quelque 20.000 passionnés de musique dans une ambiance familiale et conviviale.



Elle met en avant la musique marocaine et française, créant ainsi un espace d’échange culturel et de promotion des valeurs universelles du dialogue, du respect, de la tolérance et du partage, qui caractérisent les musiques du monde.