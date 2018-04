Les Marocains de Toronto célèbrent les Journées culturelles marocaines en Ontario

Les membres de la communauté marocaine établie dans le Grand Toronto ont célébré, en fin de semaine, dans une ambiance conviviale et festive, la 17ème édition des Journées culturelles marocaines à Ontario, une occasion pour mettre en avant, en terre canadienne, l'histoire millénaire et la richesse de la culture du Royaume.

Organisées à l’initiative de l’Association marocaine de Toronto (AMDT), ces Journées culturelles marocaines, qui se sont déroulées sous le signe "Célébrons fièrement le Maroc au Canada", ont permis aux membres de l’Association et aux expatriés marocains de promouvoir la diversité culturelle du Royaume et son patrimoine civilisationnel ancestral, ainsi que les valeurs du vivre-ensemble et de dialogue entre les deux cultures marocaine et canadienne. Le point d’orgue de ces Journées culturelles a été la grande soirée organisée, samedi à Toronto, en présence du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Ottawa, Abdolah Lkahya, de la consule générale du Royaume à Montréal, Habiba Zemmouri, du ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, d’éminentes personnalités canadiennes et étrangères issues de divers horizons, de députés provinciaux et fédéraux ainsi que de membres de la communauté marocaine et d’autres diasporas établies à Toronto.

Intervenant à cette occasion, M. Lkahya a affirmé que la culture est un levier essentiel pour le développement et la consolidation des relations entre le Maroc et le Canada, ajoutant que les deux pays sont fiers de leur identité culturelle, et attachés à la préservation de la diversité de ses composantes, de la pluralité de ses affluences et de la multiplicité de ses acteurs. M. Lkahya a, dans ce sens, souligné l’importance de la culture dans le rapprochement entre les nations, rappelant que le Royaume accorde une importance particulière à la diplomatie culturelle, dont les orientations ont été définies dans le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la première Conférence des ambassadeurs, tenue à Rabat le 30 août 2013. Il a, par ailleurs, indiqué que la célébration annuelle de cet événement à Toronto est un témoignage du dialogue permanent entre les deux cultures et les deux peuples marocain et canadien, notant que cette manifestation s’inscrit en droite ligne avec la dynamique des relations entre les deux pays en général, et plus particulièrement avec la province de l’Ontario.

Le diplomate a, en outre, insisté sur le rôle joué par la communauté marocaine au Canada, qui contribue au renforcement des relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays.

La soirée a été agrémentée d’une belle prestation musicale notamment de la jeune chanteuse marocaine Salma Rachid et de l’orchestre de Saïd El Ouazzani.

En marge de ces Journées culturelles, une rencontre d’information sur le Code de la famille a été organisée par le consulat général du Royaume à Montréal au profit des membres de la communauté marocaine à Toronto afin de leur assurer une meilleure compréhension de cette loi et l’assimilation de ses dispositions.