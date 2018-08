Les Marocains de France mobilisés pour le partenariat d’exception entre Paris et Rabat

Les Marocains de France se trouvent au cœur de la coopération franco-marocaine et sont mobilisés pour développer le partenariat d’exception entre les deux pays, a affirmé Bouchra Bayed, senior consultante et présidente de l’Association Maroc Entrepreneurs, une association installée en France.

''Les Marocains de France sont au cœur de la coopération franco-marocaine et se mobilisent dans ce sens pour développer davantage ce partenariat d’exception entre nos deux pays'' a souligné Bouchra Bayed pour qui les directives royales appuyées par une ambition résolue du gouvernement notamment le département en charge des Marocains résidant à l’étranger ''feront indubitablement des Marocains du monde de réelles locomotives dans le rayonnement national et international du Maroc.''.

Dans un témoignage à l’occasion de la célébration par le Maroc de la Journée nationale du migrant (le 10 août de chaque année) reproduit par le site d'information Africapresse.paris, la présidente de Maroc Entrepreneurs a salué les stratégies mises en place et les mesures entreprises par le Souverain qui ont été incontournables pour l’inclusion des Marocains du monde dans les grands projets menés par le Royaume.

Selon Bouchra Bayed, '' le Maroc dispose de richesses incommensurables, mais il doit se doter des moyens nécessaires pour créer un cadre incitatif et fédérer les forces vives autour de ces multiples projets, en mettant en place des outils innovants et répondant aux besoins de toutes les générations confondues, en France et au Maroc''.

''Il est également du rôle de chaque Marocain du monde de capitaliser sur son potentiel pour participer activement au rayonnement du Royaume, plate-forme régionale incontournable en Afrique'', a-t-elle estimé.

"Etre franco-marocain(e), avoir deux pays que l’on aime est une réelle chance et une vraie richesse", a affirmé la présidente de Maroc Entrepreneurs, soulignant que les Marocains du monde, où qu’ils soient, sont et resteront profondément attachés à leur pays d’origine.

'' Je le vis et le vois davantage ces dernières années au travers de Maroc Entrepreneurs, qui accompagne des Marocains de France, et toutes les personnes ayant des attaches avec le Maroc dans la création de leur entreprise, au Maroc depuis 1999 et en Afrique depuis 2007'', a-t-elle dit, ajoutant que ces entrepreneurs, tous généralement cadres supérieurs en France, choisissent le Maroc pour se réinstaller ou renouer avec les origines de leurs parents, voire de leurs grands-parents. ''Ils ont souhaité partager leurs compétences et créer une chaîne de valeurs profitable aux deux rives'', s'est-elle félicitée .