Les Marocains d'Espagne manifestent contre les actes de violence et de brigandage commis par le Polisario

Des militants des droits de l'Homme, des acteurs politiques et des représentants d'associations marocaines en Espagne ont organisé, mercredi, des manifestations de protestation, notamment à Barcelone et à Madrid pour dénoncer l'attaque criminelle odieuse des éléments du Polisario contre le consulat général du Maroc à Valence. Ils ont également exprimé leur soutien total à l'intervention légitime des Forces Armées Royales dans la zone d’El Guerguarat afin de briserle blocussur ce passage et de le rouvrir au trafic commercial international et à la libre circulation des personnes et des biens. Les participants à ces manifestations, qui brandissaient le drapeau national et des portraits de S.M le Roi Mohammed VI, ont condamné l’acte abject perpétré par des forcenés du polisario, portant ainsi atteinte à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du siège duConsulat général du Maroc àValence,soulignant que cette agression lâche a été commise par des bandits agissant hors de la loi. Les Marocains ayant participé à lamanifestation organisée devant le siège du consulat général du Royaume du Maroc à Barcelone (région de Catalogne), ont scandé des slogans condamnant les actes de banditisme commis par ces criminels dont le vrai visage a été dévoilé aux ressortissants espagnols et au monde entier. Lors de cettemanifestation, tenue à l’initiative de l'Alliance internationale sans frontières pour les droits et libertés et en présence de représentants de plusieurs associations marocaines s’activant dans la région de Catalogne, ainsi que d'un grand nombre de membres de la communauté marocaine résidant dans cette région, les participants ont souligné l'impératif de traduire en justice les auteurs de cet acte abject pour répondre de leurs crimes, précisant que l’attaque contre le consulat du Maroc àValence constitue une violation flagrante de toutes les normes, lois et législations internationales encadrant le travail des organes et représentations diplomatiques. Ils ont également scandé des slogans dénonçant les provocations du polisario, condamnant les pratiques méprisables portant atteinte aux principes des droits de l’Homme commises à l'encontre des séquestrés dans les camps de Tindouf, otages du mouvement séparatiste qui instrumentalise leur souffrance et leur misère pour s’enrichir. Ils ont exprimé leursoutien total à l'intervention légitime des ForcesArméesRoyales dansla zone d’ElGuerguarat afin de libérerle passage à la circulation des personnes et des marchandises dans ce point frontalier vital. Ils ontsouligné que tousles membres de la communauté marocaine résidant en Espagne sont pleinement disposés à s'engager danstouteslesinitiativesmenées par S.M leRoi MohammedVI, en défense de l'intégrité territoriale duRoyaume, et pour barrer le chemin aux manœuvres des ennemis du Maroc.



Dans une manifestation similaire, organisée devant le siège du ministère espagnol des Affaires étrangères à Madrid, les participants ontréaffirmé leurmobilisation constante derrière S.M le Roi afin de défendre l'intégrité territoriale du Royaume. Les participants à cettemanifestation, organisée par l'Association "Espoir pourl’avenir", ont dénoncé les pratiques provocatrices de certains forcenés du polisario ayant visé le siège du consulat général du Maroc àValence,soulignant leur soutien total à l'intervention légitime du Maroc pour mettre fin aux actes de brigandage au niveau du passage d’El Guerguarat. Ces pratiquesillégales,menées par desmilices du polisario sansfoi ni loi, ont démasqué leur caractère agressif et criminel, ont affirmé les participants à cette manifestation venus de toutes les villes de la région madrilène. Les participants à ces manifestations, qui ont coïncidé avec la célébration de la Fête de l’Indépendance, ontréaffirmé que les Marocains d'Espagne demeurent mobilisés derrière S.M le Roi afin de défendre l'intégrité territoriale du Maroc et ses causes justes.