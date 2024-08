Les Journées de la recherche scientifique à Tétouan

La ville de Tétouan abritera, du 14 au 17 octobre à la faculté Ossoul Eddine de Tétouan, les Journées de la recherche scientifique, sous le thème "Recherche et innovation entre excellence scientifique et développement social".



Cette manifestation rassemblera des experts dans les domaines des sciences sociales, des sciences humaines, des applications, de la digitalisation, des sciences de la communication ainsi que des arts et des sciences de l'éducation.



Le programme des Journées de la recherche scientifique comprendra 4 sessions principales portant sur les problématiques et les questions éducatives et pédagogiques, les fondements de la religion, l'histoire des religions et le dialogue des civilisations, les sciences humaines et sociales, ainsi que les études de traduction et les sciences de la communication.



Des ateliers thématiques et des tables rondes aborderont divers sujets, notamment la "communication orale", la "recherche, la production et la connaissance", le "système de valeurs sociales et ses applications contemporaines", les "méthodologies de recherche, la préservation du patrimoine et la digitalisation", ainsi que les "rôles, missions et mécanismes de la traduction simultanée".



Cet événement scientifique interdisciplinaire constitue, selon les organisateurs, une plateforme où chercheurs, universitaires, étudiants et partenaires issus de divers horizons académiques et économiques pourront se réunir pour discuter des avancées scientifiques récentes et des défis futurs dans les domaines inclus dans cet évènement.



Selon l'Université Abdelmalek Essaâdi, l'objectif des Journées de la recherche scientifique est de créer un environnement propice à la discussion interdisciplinaire, à la collaboration, à l'innovation et à la synergie des efforts pour établir des bases scientifiques, intellectuelles et académiques solides, capables de suivre le rythme accéléré des avancées scientifiques.