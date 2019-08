Les “Hirondelles de Kaboul” et “Papicha”, primés au festival d'Angoulême

Le drame d'animation Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, sur la vie en Afghanistan sous les talibans, a été consacré dimanche au Festival du film francophone d'Angoulême (FFA), qui a également distingué le film algérien "Papicha". Les Hirondelles de Kaboul, adaptation du roman de Yasmina Khadra (2002), avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud, sur le destin d'un jeune couple brisé dans le Kaboul des talibans, illustre une tendance croissante des films d'animation à s'emparer de thèmes graves, sujets de société ou conflits. Le film a reçu le Valois de Diamant du festival, et a également été récompensé par Valois de la musique, pour Alexis Rault. Pour ce qui est de Papicha, film algérien de Mounia Meddour sur les affres d'une jeune apprentie styliste dans l'Algérie des années 90 où sévit la terreur islamiste, il a obtenu le Valois du public, le Valois du scénario, ainsi que le Valois de l'actrice pour Lyna Khoudhri, dans le rôle principal. Lyna Khoudri partage cette distinction avec Nina Meurisse, dans Camille de Boris Lojkine, tiré de l'histoire de Camille Lepage, jeune photoreporter indépendante assassinée en 2014 à 26 ans alors qu'elle couvrait la Centrafrique.

Le Valois du meilleur acteur est revenu à Anthony Bajon, pour son rôle aux côtés de Guillaume Canet dans Au nom de la terre d'Edouard Bergeon, sur la descente aux enfers d'un agriculteur endetté, dépassé par l'évolution de son métier. Le Valois de la mise en scène a été décerné à Hafsia Herz pour sa comédie dramatique Tu mérites un amour, et le Valois d'un jury d'étudiants francophones à Adam, drame intimiste de la Marocaine Maryam Touzani. Enfin Selfies, du Suisse Claudius Gentinetta, a obtenu le Valois du court métrage d'animation.

Dix films francophones étaient en compétition pour ce 12ème Festival d'Angoulême, traditionnel tremplin pour les films de la rentrée et de l'hiver, au jury présidé cette année par Jacqueline Bisset. Par le passé, le FFA a ainsi vu émerger ou récompenser de futurs succès populaires tels Les intouchables ou Guillaume et les garçons, à table !.