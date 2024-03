Les Golden Globes seront diffusés sur CBS pendant cinq ans

Les Golden Globes ont annoncé lundi avoir passé un accord avec CBS qui prévoit leur diffusion pendant cinq ans sur cette chaîne américaine, un signe de redressement pour une cérémonie qui a traversé une crise existentielle ces dernières années.



CBS accepte ainsi d'héberger à long terme cet événement convalescent, qui tente de faire oublier des accusations de corruption et de racisme, après l'avoir diffusé ponctuellement en janvier.

"Nous sommes très fiers de pouvoir continuer à compter sur CBS pour la diffusion des Golden Globes", a déclaré Jay Penske, l'un des nouveaux responsables de la cérémonie.



"CBS a défendu les Globes pendant une période très difficile et a compris leur valeur", a-t-il ajouté.

Longtemps perçus comme un tremplin essentiel vers les Oscars, les Golden Globes étaient précédemment diffusés sur NBC.



Mais face aux scandales qui ont miné l'organisation de la cérémonie, la chaîne avait interrompu son partenariat.

En 2021, le Los Angeles Times avait révélé que le jury des Golden Globes ne comptait aucun membre noir et que ses membres acceptaient de somptueux cadeaux de la part des studios.

De quoi provoquer une vaste crise: l'existence même de l'événement et sa pertinence pour Hollywood ont paru menacées ces dernières années.



Pour faire oublier ces scandales, les Golden Globes ont été rachetés par un groupe d'investisseurs privés et l'association qui constituait leur jury a été dissoute. Des réformes ont été mises en place pour améliorer l'éthique des votants et accroître leur diversité.



Après avoir entièrement boycotté la cérémonie en 2022, Hollywood a montré qu'il était prêt à passer l'éponge. Malgré quelques absents de marque, les éditions 2023 et 2024 des Golden Globes ont fait le plein de stars, dont Steven Spielberg, Michelle Yeoh ou Margot Robbie.



CBS a probablement été convaincu également par le rebond encourageant de leur audience: dopée par la présence des blockbusters "Oppenheimer" et "Barbie", la dernière cérémonie a attiré 9,4 millions de téléspectateurs, après le plus bas historique de 6,3 millions de téléspectateurs en 2023.

Dans le cadre du nouvel accord avec la chaîne, les Golden Globes seront également diffusés sur la plateforme de streaming Paramount+.