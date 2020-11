Les FAR exposent à Rabat

Les Forces Armées Royales (FAR) organisent, du 13 au 15 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, une exposition publique marquant 60 ans de «contribution du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l’action humanitaire dans le monde», indique mercredi un communiqué de l’état-major général des FAR. Initiée en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces Armées Royales, l’exposition illustre l’engagement permanent du Maroc, depuis 1960, au service de la paix et de la sécurité internationales, et met en exergue l’expérience et l’expertise acquises par les Casques bleus marocains pour promouvoir les valeurs universelles de solidarité, de dignité, ainsi que d’assistance humanitaire, à travers le déploiement de contingents des FAR, sous l’égide des Nations unies sur différents continents



L’exposition, organisée en marge du 45ème anniversaire de la Marche Verte et du 75ème anniversaire de la création de l’ONU, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ainsi que le Bureau des Nations unies à Rabat, met également en exergue la dimension humanitaire de solidarité du Royaume du Maroc marquée essentiellement par le déploiement d’hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne (HMCC) des Forces Armées Royales et l’acheminement d'aides humanitaires directes au profit des populations des pays touchés par des crises ou des catastrophes naturelles à travers le monde, selon la même source. Cette contribution du Royaume pour la défense et la promotion des valeurs et des idéaux humains s’inscrit dans le prolongement des traditions et valeurs séculaires et du devoir de solidarité avec les différents peuples pour soutenir la légitimité internationale et contribuer au triomphe des principes du droit, de la légalité et de l’humanitaire, poursuit le communiqué. L’état-major général des Forces Armées Royales note que c'est dans ce sens que, dans l’ordre du jour adressé aux FAR à l’occasion de leur 61ème anniversaire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu souligner que "l’adhésion du Royaume du Maroc, depuis la création de nos Forces Armées Royales, aux efforts onusiens pour le maintien de la stabilité et l’instauration des valeurs de cohabitation pacifique entre les peuples, en particulier en Afrique, est un autre modèle de Notre attachement à ces valeurs dont le flambeau est porté par nos contingents militaires participant aux opérations de maintien de la paix au Congo démocratique et en Centrafrique".



De même, ajoute le communiqué, depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la dimension humanitaire a occupé une place de choix dans toutes les participations marocaines, aussi bien au titre des Opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU que dans le cadre de la solidarité internationale. Cet élan de solidarité traduit précisément la volonté Royale, affirmée par ces termes dans le message Royal adressé aux participants au premier Sommet mondial de l’action humanitaire, tenu à Istanbul les 23 et 24 mai 2016 «Nous avons veillé depuis notre accession au Trône du Royaume du Maroc à ce que l’action humanitaire noble soit un pilier fondamental et structurant de la politique extérieure du Royaume. C’est donc avec fierté que nous notons la contribution effective du Maroc à l’atténuation des crises humanitaires, où qu’elles soient, notamment dans les pays du Sud". Aussi, rehaussée par des citations Royales et des témoignages de hauts responsables onusiens et commandants de forces, l’exposition est élaborée selon un nouveau concept scénographique axé autour d’un espace central dédié aux visites effectuées par le Souverain aux HMCC déployés par les FAR au Gabon, Niger, Congo Brazzaville, Jordanie (Zaatari), Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Soudan du Sud, symbole d’une solidarité Royale agissante. Un reportage vidéo de ces visites est également présenté.



En outre, plus de 300 photographies et objets ont été soigneusement choisis et harmonieusement agencés à travers 30 panneaux infographiques pour illustrer l’engagement des FAR dans les domaines de maintien de la paix et de l’action humanitaire. De même, l’exposition fait la lumière sur l’expertise des FAR en matière de formation aux métiers de maintien de la paix au profit des pays amis. La visite de l’exposition s’achève par un espace particulier destiné à rendre hommage aux martyrs des FAR décédés en OMP des Nations unies. Evoquant le bilan de la contribution du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l’action humanitaire à la date d’aujourd’hui, la même source fait état de la participation de plus de 74.000 Casques bleus marocains à 14 missions de maintien de la paix de l’ONU, du déploiement dans 14 pays de 17 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne qui ont assuré plus de 2.650.000 prestations médicales au profit des populations locales et des réfugiés, et cite également dans ce cadre plus d’un demi-siècle d’assistance humanitaire.



La cérémonie inaugurale de cette exposition, prévue vendredi 13 novembre 2020 à partir de 10H00, se déroulera en présence des représentants de l’ONU et du Corps diplomatique accrédité à Rabat ainsi que d’officiers supérieurs de l’état-major général des Forces Armées Royales. L’après-midi sera réservé aux attachés militaires accrédités à Rabat. L’exposition sera ouverte au public samedi 14 novembre à partir de midi, selon la même source.