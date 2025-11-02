Les Etats-Unis se félicitent de l'adoption “historique” de la résolution 2797 du Conseil de sécurité

Les Etats-Unis se sont félicités de l’adoption "historique" de la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, en réaffirmant que l’initiative marocaine d’autonomie est "la seule base" pour parvenir à une solution juste et durable à ce différend régional.



S’exprimant vendredi devant les membres du Conseil à l’issue du vote sur la résolution 2797, l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz, a indiqué que son pays exhorte "toutes les parties à s’engager dans des discussions sérieuses, avec la proposition d’autonomie crédible et réaliste du Maroc comme seule base en vue d’une solution juste et durable à ce conflit" qui n’a que trop duré.



Mettant en avant le "soutien résolu" du Président Donald Trump pour les efforts de paix, le diplomate américain a souligné "l’engagement profond" des Etats-Unis à mettre fin au différend régional de longue date autour du Sahara marocain.



Il s'agit d'un objectif atteignable "cette année", a estimé M. Waltz, qui était accompagné à la séance du Conseil de sécurité par le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan, affirmant que les Etats-Unis ne ménageront aucun effort pour "faciliter les progrès" vers cet objectif commun pour la paix et la prospérité dans la région.



M. Waltz a, également, salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, ainsi que les efforts des Nations unies en vue d’aboutir à "une nouvelle ère de paix et de prospérité dans la région".