Les Etats-Unis se félicitent de l'adoption “historique” de la résolution 2797 du Conseil de sécurité


Libé
Dimanche 2 Novembre 2025

Les Etats-Unis se félicitent de l'adoption “historique” de la résolution 2797 du Conseil de sécurité
Autres articles
Les Etats-Unis se sont félicités de l’adoption "historique" de la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, en réaffirmant que l’initiative marocaine d’autonomie est "la seule base" pour parvenir à une solution juste et durable à ce différend régional.

S’exprimant vendredi devant les membres du Conseil à l’issue du vote sur la résolution 2797, l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz, a indiqué que son pays exhorte "toutes les parties à s’engager dans des discussions sérieuses, avec la proposition d’autonomie crédible et réaliste du Maroc comme seule base en vue d’une solution juste et durable à ce conflit" qui n’a que trop duré.

Mettant en avant le "soutien résolu" du Président Donald Trump pour les efforts de paix, le diplomate américain a souligné "l’engagement profond" des Etats-Unis à mettre fin au différend régional de longue date autour du Sahara marocain.

Il s'agit d'un objectif atteignable "cette année", a estimé M. Waltz, qui était accompagné à la séance du Conseil de sécurité par le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan, affirmant que les Etats-Unis ne ménageront aucun effort pour "faciliter les progrès" vers cet objectif commun pour la paix et la prospérité dans la région.

M. Waltz a, également, salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, ainsi que les efforts des Nations unies en vue d’aboutir à "une nouvelle ère de paix et de prospérité dans la région".


Lu 109 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 2 Novembre 2025 - 18:00 Sagacité Royale Et Reconnaissance mondiale

Dimanche 2 Novembre 2025 - 18:00 Le Panama réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS