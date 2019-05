Les Etats-Unis rappellent l'importance d'une solution réaliste, praticable et durable

Les Etats-Unis se sont félicités de l’adoption mardi par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2468 qui renouvelle pour six mois le mandat de la MINURSO, en rappelant l'importance de parvenir à une solution «réaliste, praticable et durable» à la question du Sahara sur la base des négociations.

A l’issue du vote de la résolution, le représentant des Etats-Unis, Rodney Hunter, a indiqué que les consultations en cours entre l’Envoyé personnel et le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario, «qui visent à trouver une solution réaliste, praticable et durable au conflit du Sahara, sont essentielles pour jeter les bases d’un règlement négocié».

«Nous nous félicitons de la ferme déclaration de soutien du Conseil aux efforts déployés par l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Horst Koehler, pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable» au conflit du Sahara, a-t-il déclaré. Le représentant américain a en outre souligné que «l’objectif du Conseil de sécurité devrait être de proposer une solution politique opportune et mutuellement acceptable».

Le diplomate américain a rappelé que le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario se sont réunis en décembre sous les auspices de l'ONU à Genève. En mars, les délégations se sont à nouveau réunies et ont entamé des discussions approfondies en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable.