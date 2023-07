Les Emmys Awards reportés à cause de la grève à Hollywood

Centre culturel de nouvelle génération



Un Centre culturel de nouvelle génération a été inauguré, récemment à Bouznika, dans le but de renforcer et d'améliorer l'offre culturelle de la ville.



Ainsi, le gouverneur de la province de Benslimane, Samir El Yazidi, et la directrice régionale de la culture, Hafida Khouyi, ont présidé la cérémonie d'inauguration de ce nouvel édifice culturel, réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Conseil communal de Bouznika.



Cette structure culturelle de deux niveaux est construite sur une superficie de 775 mètres carrés. Elle comprend une bibliothèque, une salle d'informatique, une salle de cinéma et une salle de lecture, ainsi que des installations administratives et sanitaires.



A cette occasion, Mme Khouyi a indiqué, dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que cet établissement culturel, fruit du partenariat entre le Conseil communal de Bouznika et le ministère de la Culture, vise à renforcer les infrastructures culturelles de la ville.



Elle a relevé que la salle de cinéma du Centre s’inscrit dans le cadre du projet du ministère qui a pour objectif la réalisation de 150 salles de cinéma, soulignant que le Centre culturel de Bouznika dispose de multiples installations.



Mme Khouyi a également déclaré que le ministère mise sur cette institution culturelle pour en faire un espace d'échange et de communication, ainsi qu'un lieu de prédilection pour les jeunes passionnés de culture, d'art et de lecture, ajoutant qu'un programme répondant aux aspirations des jeunes sera élaboré, couvrant divers domaines tels que le théâtre et l'art cinématographique, la lecture et les arts plastiques.