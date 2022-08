Les Emirats arabes unis condamnent "fermement" l'attaque terroriste contre le contingent des FAR en RDC

Les Emirats arabes unis ont "fermement" condamné l'attaque terroriste contre le contingent des Forces Armées Royales (FAR), déployé dans le cadre de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), ayant entraîné la mort d'un Casque bleu marocain et la blessure d'autres éléments du contingent.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis souligne que le pays "condamne fermement ces actes criminels" et fait part de "son rejet continu de toutes les formes de violence et de terrorisme qui visent à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité et qui sont contraires aux valeurs et principes humanitaires".



Le ministère a réitéré la solidarité totale des Emirats arabes unis avec la mission marocaine, qui participe avec les forces internationales de maintien de la paix des Nations unies, aux opérations de maintien de la sécurité et de la stabilité en République démocratique du Congo. Il a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc frère, ainsi qu'aux familles des victimes de ce crime odieux, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.