"Les Conseils des préfectures et des provinces et les défis de la transition numérique" au centre d'une journée d’étude

"Les Conseils des préfectures et des provinces et les défis de la transition numérique" ont été au centre d’une journée d'étude tenue, jeudi à Dakhla, à l’initiative de l’Association marocaine des présidents des Conseils des préfectures et des provinces (AMPCPP), en vue de renforcer le processus de décentralisation et d'améliorer la performance des collectivités territoriales.



Organisée en partenariat avec les Conseils provinciaux d'Oued Eddahab et d'Aousserd, cette rencontre s'inscrit dans le sillage de la stratégie mise en place par le Bureau exécutif de l'AMPCPP, visant à accompagner les Conseils des préfectures et des provinces dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues et l'amélioration de leurs performances, en faveur du développement et au service des intérêts de la population.



Ce forum, organisé en partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) à travers la Direction de développement des compétences et de la transformation digitale (DDCTD), et en coopération avec l'Agence de développement du digital (ADD), s’inscrit dans le cadre des actions de l'Association liées à l’organisation des sessions de formation pour mieux assimiler les textes juridiques et les procédures administratives et financières relatives à la gestion des affaires territoriales.



S'exprimant à cette occasion, le président de l'AMPCPP, Abdelaziz Derouiche, a indiqué que la tenue de cette rencontre a pour but de mettre l'accent sur l'importance du digital dans la modernisation du service public, en tant que nouveau moyen de gestion pour l’amélioration des services administratifs.



M. Derouiche a également noté que la digitalisation de l'administration des collectivités territoriales revêt désormais une importance majeure, en ce sens qu'elle contribue à développer et à simplifier les procédures administratives et à créer une nouvelle dynamique basée sur la célérité, la transparence et le rendement, ainsi qu'à optimiser la relation entre l'administration et les usagers.



L'AMPCPP œuvre, en étroite coordination avec la DGCT à mettre en œuvre la stratégie nationale de la transition numérique dans ces entités territoriales, dans la perspective d'améliorer les services administratifs fournis aux citoyens, a-t-il fait observer.



Dans cette lignée, il a fait savoir que l'association a signé une convention de partenariat avec le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, pour promouvoir la plateforme "Académie numérique", lancée par l'ADD, ayant pour objectif de diagnostiquer la réalité de la transformation numérique au sein des collectivités territoriales.



Des programmes de formation multidisciplinaires dans le domaine de la digitalisation seront mis en œuvre au profit des fonctionnaires pour développer leurs compétences et capacités en la matière, et partant accélérer la transition numérique et parvenir à une administration moderne et développée, a expliqué M. Derouiche.



De son côté, le président du Conseil provincial d'Oued Eddahab, Mohamed Salem Hamia, a indiqué que cette journée d'étude constitue une occasion pour mettre en avant les efforts et les initiatives entrepris par l'AMPCPP pour plaider les questions relevant des compétences qui sont dévolues aux collectivités territoriales.

Cette rencontre vise à engager un débat sur les défis auxquels sont confrontés les Conseils des préfectures et des provinces, dans la perspective de mettre en œuvre le chantier de la transition numérique, a relevé M.Hamia.



Cette journée d'étude a également pour objectif de soulever les problématiques, contraintes et difficultés entravant la matérialisation de ce chantier national prometteur et d’œuvrer à trouver des solutions pour que ces Conseils puissent adopter la digitalisation de l’administration, à l'instar des autres départements gouvernementaux, afin d'améliorer la qualité de leurs services, a-t-il poursuivi.



Pour sa part, le chef du service assistance à la maîtrise d’ouvrage à l’ADD, Amine Moussaoui, a présenté un exposé axé sur le rôle de l'Agence dans la promotion du gouvernement électronique, portant sur quatre axes, à savoir "L'ADD: Objectifs et missions", "Les plateformes numériques communes au service de l'administration et des citoyens", "L'ADD et les procédures d’accompagnement" et "La cybersécurité et protection des données".



Les domaines d'intervention de l'ADD concernent "le Smart Gouvernement" axé sur la digitalisation des services publics de l’administration marocaine, et "l'Ecosystème digital et innovation" destiné à renforcer la compétitivité des entreprises de l'économie numérique, a-t-il avancé.



Il s'agit aussi des domaines de "l'Inclusion sociale grâce au digital" centré sur le citoyen via la réduction de la fracture numérique et l'intégration des nouvelles technologies dans des secteurs vitaux et de "l'Environnement et la confiance digitale" en favorisant la création d'un cadre propice au développement digital, a-t-il ajouté.



De même, il a relevé que l'Agence a œuvré, dans le cadre de la simplification et la numérisation des procédures administratives, à mettre en place des portails nationaux permettant aux usagers d'effectuer toutes les démarches administratives via des plateformes nationales unifiées, citant à cet égard le "Bureau d'ordre digital", le "Parapheur électronique", le 'Portail national des plaintes" et le "Service de prise de rendez-vous en ligne", entre autres.



Le chef de service Promotion de la recherche et de l’innovation au sein de l'ADD, Zakaria Rachid, a quant à lui présenté un exposé sur la plateforme d’enseignement électronique "l’Académie numérique", dans lequel il a mis en exergue le rôle que joue cette plateforme dans le développement des compétences numériques et des métiers du digital.



M. Rachid a aussi mis l’accent sur l'importance de la transition numérique, en vue de développer l'efficacité des activités économiques, de faciliter l'accès aux services publics, d'améliorer la vie des citoyens et de répondre à leurs besoins de manière rapide, efficiente et plus transparente, grâce à un accès immédiat et fluide aux divers informations et services.



Lors de cette journée d'étude, les participants ont exhorté les Conseils des préfectures et des provinces à prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de digitalisation et assurer la transition vers l'administration numérique, appelant à accroître la productivité, à renforcer la compétitivité de l'économie, à réduire les disparités sociales et spatiales et à améliorer la transparence et le droit d’accès à l'information.