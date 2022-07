Les Communautés juives marocaines au Maroc et dans le monde saluent la pertinence des nouvelles mesures

L'ensemble des communautés juives marocaines au Maroc et dans le monde ont salué la "pertinence et la clairvoyance des mesures proposées" pour la mise en place d'une nouvelle organisation des communautés juives aptes à assurer une gestion efficace et harmonieuse des communautés sur l'ensemble du territoire national.



Dans un communiqué, le Conseil des Communautés Israélites au Maroc souligne que "c'est avec une profonde reconnaissance et une immense fierté" que l'ensemble des Communautés Juives Marocaines au Maroc et dans le monde ont pris connaissance du Communiqué du Palais Royal rendu public à l'issue du Conseil des ministres tenu mercredi sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI.



Ce dispositif légal, poursuit la même source, offre aux membres de "notre diaspora un cadre qui leur permettra de renforcer encore les liens avec le Royaume et de s'impliquer avec ferveur pour la défense des causes nationales".



Ce train de mesures permettra sous l'ombrelle du Commandeur des Croyants, de veiller à la préservation des valeurs sacrées du Judaïsme Marocain, à la réhabilitation et à la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel de l'affluent Hébraïque de la riche Civilisation marocaine, indique le communiqué.



Et d'ajouter que toutes ces mesures, qui ont été prises après consultations des représentants qualifiés de la communauté juive, "répondent aux souhaits des juifs du Maroc, d'ici et d’ailleurs, de retrouver leur place dans le concert de la nation afin d’apporter leur pierre à l’édification d'un Maroc uni et pacifique, dynamique et prospère, dans ses légitimes frontières ancestrales".



Dans ce sens, les juifs marocains ont exprimé leur "reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette nouvelle marque de Sa bienveillante sollicitude qui comble leurs aspirations en renforçant les liens d'allégeance indéfectibles qui les unissent depuis des siècles au Trône Alaouite".