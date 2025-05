Les Cercles de consultation EuroMeSCo sur le nouveau pacte pour la Méditerranée à Rabat

Les Cercles de consultation EuroMeSCo sur le nouveau pacte pour la Méditerranée se tiendront les 13 et 14 mai au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat, ont annoncé le Policy Center for the New South (PCNS) et l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed).



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet IEMed de "Soutien à la réflexion et aux consultations sur le Pacte pour la Méditerranée", un pacte appelé à devenir le principal cadre politique de l’Union européenne (UE) pour le renforcement de la coopération de l’Union avec ses voisins méridionaux, indique un communiqué du PCNS.

Ce projet, cofinancé par l’UE, vise à proposer une approche renouvelée, pragmatique et inclusive pour faire face aux défis complexes de la région et identifier des opportunités de collaboration stratégique.



A cette occasion, le directeur général pour la région MENA et le Golfe à la Commission européenne, Stefano Sannino, effectuera sa première visite officielle à Rabat, et présentera le nouveau Pacte pour la Méditerranée ainsi que sa vision stratégique.



Tenue sous forme de consultation participative, cette rencontre réunira des décideurs politiques, experts, chercheurs, représentants de la société civile et acteurs du secteur privé des deux rives de la Méditerranée.



Elle s'articulera autour de trois priorités axées notamment sur la stimulation d'une croissance économique durable, via le commerce, l’investissement et l’implication accrue du secteur privé et l'autonomisation de la jeunesse, en alignant les compétences disponibles avec les besoins du marché de l’emploi et les perspectives de mobilité, ainsi que l'accélération de la transition durable, à travers des approches décarbonées pour les systèmes alimentaires, la gestion de l’eau et la résilience environnementale.

Cette consultation vise à enrichir la réflexion européenne en intégrant pleinement les priorités et les attentes des partenaires du Sud.



Elle aspire à jeter les bases d’un pacte coconstruit, ambitieux et orienté vers des solutions concrètes à même de répondre aux enjeux communs de la région, conclut le communiqué.