Leila Gouchi et Ismail Harakat faits Chevalière et Officier de l’Ordre Lafayette

L’artiste Leila Gouchi et le directeur du magazine FrancoMania Ismaïl Harakat ont été adoubés, vendredi soir à Montréal, respectivement Chevalière et Officier de l’Ordre Lafayette par le Commandeur de l’Ordre Lafayette Etats-Unis et Canada, Gérard Charpentier.

La cérémonie d’adoubement s’est déroulée en présence du consul général du Maroc à Montréal, Fouad Kadmiri, de personnalités du monde de l’art et la culture, de la société civile et de membres de la communauté marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, Leila Gouchi s’est dite émue et contente de recevoir cette distinction, soulignant qu’une telle «récompense me pousse à être plus responsable dans mon domaine et des valeurs que je défends tels le vivre ensemble, le dialogue interculturel et la fusion dans mon art».

«Devenir membre d’un tel Ordre démocratique, apolitique et areligieux devra m’aider à persévérer dans ma vision et mon art d’autant plus que les projets à venir s’inscrivent dans la perspective des valeurs qui nous rassemblent», a déclaré l’artiste, devenue la première marocaine et africaine au Canada à être faite Chevalière de l’Ordre Lafayette .

Pour M. Harakat, cette distinction est motivée par l’engagement social soutenu de Mme Gouchi, par ailleurs artiste “au talent avéré et aux qualités humaines appréciées”.

Il s’est dit, par la même occasion, honoré d’être adoubé Officier de l’Ordre Lafayette Etats-Unis et Canada, grade situé entre le Chevalier et le Commandeur.

«Là encore c’est une première marocaine et africaine au Canada», a-t-il dit, ajoutant qu’au-delà «de la décoration et des médailles, il y a l’action que chaque membre de l’ordre Lafayette doit mener». Il a, à cet égard, rappelé la mise en place de l’ordre Lafayette Maroc.

Evoquant les futurs projets, M. Harakat a tenu à confier à la MAP que l’Ordre Lafayette compte participer aux festivités célébrant le 200ème anniversaire de l’allégation américaine qui auront lieu à Tanger en 2021.

Cette contribution sera en collaboration avec les autorités de Tanger et l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, a-t-il précisé.

L’Ordre Lafayette dont la devise est “Vivre pour servir” a été créé en 1999. Cette association apolitique, asyndicale et aconfessionnelle a pour vocation de perpétuer les valeurs d’amitié et de paix entre les peuples, dans le cadre de la francophonie américaine. Le marquis de Lafayette a joué un rôle central dans la libération des Etats-Unis. C’est un humaniste qui a contribué au rayonnement de la langue française en Amérique.