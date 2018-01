Léger recul des levées brutes du trésor

Au terme de l'année 2017, les levées brutes du Trésor se sont établies à 110,7 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant ainsi un léger recul de 0,6% après une baisse de 25% en 2016, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Dans sa note de conjoncture du mois de janvier 2018, la DEPF observe que cette évolution recouvre la hausse du volume souscrit des maturités moyennes de 17,9% pour atteindre 61,7 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 55,8% après 47% en 2016.

Cette évolution est contrebalancée par le recul en 2017 du volume levé en maturités courtes et longues respectivement de 7,4% et 25,4% pour se situer à 25,3% et 23,6 MMDH et représenter respectivement 22,9% et 21,3% des levées, après 24,6% et 28,4% un an auparavant, ajoute la DEPF.

Compte tenu des remboursements du Trésor qui ont reculé, en glissement annuel, de 8,1% pour s'établir à 84 MMDH au terme de l’année 2017, les levées nettes du Trésor ont augmenté par rapport à l’année précédente de 33,9% pour atteindre 26,7 MMDH, relève encore la note.

De ce fait, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est accru de 5,4% par rapport à fin 2016 pour atteindre 516,7 milliards à fin 2017, fait savoir la DEPF, précisant que la structure de cet encours reste dominée par les maturités longues dont la part a stagné à 57,8%, ainsi que par les maturités moyennes dont la part a enregistré un léger recul (38,3% contre 37,1%).

En revanche, la part du court terme demeure faible, quoiqu’elle se soit accrue, s’établissant 5,1% après 3,9%, fait remarquer la Direction.

Au titre du quatrième trimestre 2017, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications ont reculé par rapport au troisième trimestre 2017 de 55,9% pour se situer à 14,6 MMDH, fait savoir la DEPF, notant que ces levées ont été prédominées par les maturités longues dont le volume s’est apprécié de 14,7% pour atteindre 8,4 MMDH, soit 57,2% des levées après 22% au troisième trimestre 2017.

Par ailleurs, les remboursements du Trésor au cours du quatrième trimestre 2017 ont reculé, par rapport à un trimestre auparavant, de 47,5% pour s’établir à 13,9 MMDH, indique la même source qui estime que les levées nettes du Trésor n’ont pas dépassé les 767 millions de dirhams contre 6,8 milliards, un trimestre plus tôt.