"Le voyage du luth entre les cultures" au centre d'une conférence à Tétouan 

Kim Burrell



L'icône du gospel américain, Kim Burrell, a gratifié le public, samedi soir à l’historique place Bab Makina, d’un concert inédit et haut en couleur, en clôture de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde.



Accompagnée du Gospel Philharmonic Experience & l’Ensemble Orchestral Contemporain - CAT B, la diva américaine au talent incommensurable et à la voix envoûtante, a offert au public une expérience sonore riche et immersive dans la musique classique afro-américaine et européenne.



La grande chanteuse, qui s'est dite "fière et très heureuse" de se produire au Festival de Fès des musiques sacrées du monde, a interprété, pour le grand bonheur des mélomanes et des passionnés de musique, de célèbres chants sacrés inspirés des traditions spirituelles occidentales.



L’artiste, qui a ouvert le bal avec le fameux tube "Anthem of praise", a vite conquis l’assistance pour céder la scène à d’autres voix dont la Camerounaise Sara Seba, les Haïtiens Steve et Daniel ou encore le Malgache Kant pour émerveiller le public avec d’autres chansons telles "Go down Moses", "King of Kings", "Never alone", "The Lord is blessing me In Christ alone/Amazing grace" ,"If we ever", "Let there be peace", "For every mountain", "We acknowledge you " ou encore "I won't let go".



A la faveur de sa présence scénique captivante et sa voix unique et inégalée, la star du gospel a par la suite enchaîné les opus dans une parfaite symbiose avec le public qui a accompagné en chœur les paroles des chefs-d'œuvre intemporels de la musique américaine et européenne.