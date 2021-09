Le volcan Cumbre Vieja fait des siennes

Jusqu’à présent, le flanc ouest du volcan Cumbre Vieja (vieux sommet) ne s’est toujours pas effondré et cela ne risque pas d’arriver de sitôt (lire notre édition du 21 septembre). En conséquence, la menace d’un méga-tsunami s’éloigne doucement mais sûrement. Mais l’éruption du volcan localisé sur l’île canarienne de La Palma n’épargne pas pour autant le Maroc. Quand bien même près de 500 km sépare l'île de La Palma des côtes marocaines les plus proches, il se pourrait qu’une grande quantité de dioxyde de soufre recouvre l’Espagne, mais aussi la quasi-totalité du Maroc, si l’on en croit l’Agence de presse ibérique. Copernicus, le programme d’observation de la terre affilié à l’Union européenne, est à l’origine de cette alerte, basée notamment sur des données de l’observation de la Terre par satellite et sur place.



D’ailleurs sur Twitter, le compte officiel de Copernicus a partagé une photo montrant la présence de dioxyde de soufre dans l’atmosphère. L'événement était prévu pour ce matin. Une période où les niveaux les plus élevés seront enregistrés sur la côte atlantique marocaine. Maintenant, le tout est de savoir si ce phénomène représente un danger pour la santé des citoyennes et citoyens. Sur le papier, le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz qui peut entraîner des problèmes de santé, surtout dans le cas où sa concentration dans l’air est élevée. Mais pas que. Si l’on en croit l’International Volcanic Health Hazard Network (IVHHN), le SO2 risque également de provoquer des pluies acides. Elles peuvent irriter la peau, les yeux et provoque une sensation de picotement. Cela dit, ce scénario catastrophe n’est pas inéluctable. D’abord, parce que les pluies attendues ce vendredi au Maroc sont prévues assez tôt le matin. Dès lors, l’exposition de la population aux pluies acides sera atténuée. Ensuite, rien ne dit que la concentration du SO2 émis par le volcan La Palma est assez élevée pour représenter un risque de santé publique. D’autant que la distance qui sépare le Maroc du volcan est assez grande pour que les effets du SO2 soient atténués et dilués dans l’air. Bref, si aucun élément ne permet pour le moment d’augmenter le seuil de vigilance, il convient de rappeler que rien ne plaide pour le contraire. Un entre-deux et des doutes amplifiés par l’absence de communication officielle sur le sujet. Ce qui en dit long sur l’importance de la santé des citoyennes et citoyens aux yeux des autorités compétentes. En tout cas, si vous avez le choix d’éviter toutes expositions aux averses annoncées, n’hésitez pas.



Rappelons que le volcan Cumbre Vieja, à La Palma, une île de l’archipel des Canaries, est entré en éruption dimanche dernier après un sommeil de 50 ans. Des centaines de personnes ont dû évacuer l'île espagnole pour fuir la lave qui a recouvert et détruit routes, maisons et infrastructures. Une impressionnante éruption qui a donné libre cours aux hypothèses les plus folles, comme celles de l’effondrement d’un versant du volcan, occasionnant un méga-tsunami qui frapperait les côtes marocaines de plein fouet. Hypothèse écartée par plusieurs scientifiques.



C.C