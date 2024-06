Le virtuose du flamenco Vicente Amigo fait vibrer Bab El Makina 

Le maître espagnol du flamenco Vicente Amigo a fait vibrer la scène historique de Bab El Makina vendredi dans le cadre de la 27e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde.



Au cours d'un concert particulièrement attendu par de nombreux amateurs de musique flamenco et andalouse, le guitariste a excellé dans l'interprétation de compositions et de chants flamenco, faisant résonner la longue histoire et l'héritage andalou partagés entre le Maroc et l’Espagne.



Accompagné d’Antonio Fernández à la guitare, Paquito González aux percussions, Ewen Vernal à la basse, Rafael Usero Vilches au chant et Antonio Molina à la danse, Amigo a offert aux mélomanes un savant mélange de flamenco traditionnel et contemporain.



La capacité d’Amigo à naviguer entre différentes couleurs et styles qui résonnent avec les chanteurs qui l'accompagnent permettent une créativité musicale inégalée. Sa maîtrise du flamenco, son audace musicale et son talent extraordinaire ont fait de lui l'un des musiciens les plus novateurs de la musique flamenco.



Vicente Amigo a révolutionné cet art avec ses mélodies audacieuses qui mêlent folk, jazz, rythmes latinos et mélodies orientales, le tout sans compromettre l'essence et la pureté du flamenco traditionnel.



Au fil des ans, sa musique est demeurée ouverte sur le monde, en perpétuel renouveau lui permettant de collaborer avec d’autres génies comme Paco de Lucía et Manolo Sanlúcar, avec des chanteurs comme Enrique Morente, Carmen Linares, Diego El Cigala, Miguel Poveda, El Pele, José Mercé et Estrella Morente.



Né dans la ville sévillane de Guadalcanal en 1967, Vicente Amigo a, dès l’enfance, lié son destin à la guitare, à travers laquelle il a trouvé un mode de vie.



Sa carrière musicale débute avec la sortie des albums De mi corazón al aire (1991), Vivencias imaginadas (1995) et Poeta (1997), ce dernier comprenant des paroles de Rafael Alberti. Sa notoriété atteint son apogée en 2000 avec Ciudad de las ideas, une œuvre inspirée des poèmes du poète grec Constantin Cavafis.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival de Fès des musiques sacrées du monde s’est tenu du 24 mai au 1er juin sous le thème "La Quête de l'Esprit Al-Andalus".