Le village de Jimmy Carter, "Carterpuri", entre nostalgie et tristesse

Au sud de New Delhi, à Carterpuri, dont le nom signifie "village de Carter", le souvenir de l'ancien président américain Jimmy Carter, mort le 29 décembre à l'âge de 100 ans, reste à jamais gravé.



"Tout le village a été en deuil, car nous le considérions comme l'un des nôtres", explique Rajiv Kumar, qui était un enfant lorsque le président démocrate s'est rendu en 1978 dans ce hameau où sa mère avait été bénévole.



C'est le Premier ministre indien, Morarji Desai, présent aux côtés de Jimmy Carter lors de cette visite d'une heure, qui a proposé d'appeler "Carterpuri" ce village qui comptait alors moins de 500 habitants.



"Lorsque cela a été évoqué, tous les anciens du village ont immédiatement répondu +oui+", se souvient Attar Singh, 71 ans, qui se souvient parfaitement de cet après-midi de janvier, il y a près d'un demi-siècle.

Il est désormais l'un des derniers survivants de la génération suffisamment âgée pour se souvenir de cet événement.



Le septuagénaire, qui dit avoir été "bouleversé" par le décès de l'ancien chef de l'Etat américain, a donc participé activement à l'organisation d'une petite cérémonie en hommage au prix Nobel de la paix en 2002.



Une photo de Jimmy Carter a été téléchargée sur Internet, encadrée, ornée d'une guirlande et placée sur un monument aux morts local, où d'anciens du village ont fait des offrandes, déposant une bouillie salée et un turban traditionnel nouvellement cousu.



Selon M. Singh, la bouillie et le turban, accompagnés d'un message de condoléances, ont ensuite été envoyés à l'ambassade des Etats-Unis.

La visite de Jimmy Carter, dans ce village situé à une trentaine de kilomètres au sud de New Delhi, n'était pas le fruit du hasard.



La mère de l'ex-président, Lillian, qui était infirmière, avait travaillé dans ce village en tant que bénévole dans le Peace Corps, un programme de bénévolat du gouvernement américain, à la fin des années 60.



La vaste maison délabrée dans laquelle elle avait séjourné n'existe plus. Elle a été démolie il y a une quinzaine d'années pour faire place à une structure en béton de deux étages avec des petites boutiques au rez-de-chaussée.



Il ne reste presque aucun vestige de cette époque à Carterpuri, qui compte désormais environ 5.000 habitants.

Le bureau du conseil du village où Jimmy Carter et son épouse Rosalynn Eleanor ont été accueillis, la tête couverte de coiffes traditionnelles, est aujourd'hui un centre de santé.

Néanmoins, cette visite reste ancrée dans la mémoire des anciens.

"J'étais un petit garçon à l'époque, mais je me souviens de tout", affirme Motiram, 62 ans, qui ne porte qu'un seul nom.



Il garde en mémoire l'image du président fumant le narguilé et saluant les enfants tout excités qui le regardaient depuis les toits lorsqu'il faisait le tour du village.

Mais son sentiment de nostalgie est teinté d'une once de désillusion.

"Malgré ce nom prestigieux, notre village n'a connu aucune avancée tout au long de ces années", déplore-t-il.

"S'ils ont donné à notre village le nom d'un homme aussi important, ils auraient dû faire des choses pour le justifier".