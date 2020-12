Le vice-président de la section australienne de la FPU salue le rétablissement de la libre circulation à El Guerguarat

Le vice-président de la section Australie de la Fédération pour la paix universelle (FPU), Dr John Bellavance, a salué l'intervention pacifique du Maroc pour rétablir la circulation des biens et des personnes au passage d'El Guerguarat. "Je salue l'initiative pacifique entreprise par le Royaume du Maroc et je lui exprime ma solidarité pour les mesures responsables prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le respect du droit international, pour préserver l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que les droits et la sécurité de ses citoyens", a-t-il déclaré. Dr John Bellavance, qui a aussi exprimé sa grande inquiétude suite aux récents développements au point de passage d'El Guergarat, a affirmé que "les actes de banditisme commis par un groupe de milices du Polisario ont entravé la libre circulation des véhicules sur la principale route commerciale entre le Maroc et la Mauritanie, tout en harcelant continuellement les civils locaux". Ces milices ont aussi "provoqué le blocage et la destruction de la route reliant le Maroc à la Mauritanie", a-t-il rappelé. "Après avoir alerté le Secrétaire général de l'ONU, les hauts responsables de l'ONU, les membres du Conseil de sécurité ainsi que les Etats voisins de ces développements extrêmement graves, le Maroc a mené une opération pacifique, le 13 novembre, pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes sans affrontements ou menaces pour la sécurité des civils", a-t-il fait observer. Dr John Bellavance a, d'autre part, réitéré son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution politique négociée, juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. La Fédération pour la paix universelle est une alliance internationale de personnes et d’organisations résolues à bâtir un monde de paix.