Le vaccin contre la grippe saisonnière intégré au guide des médicaments remboursables par l'AMO

Le vaccin tétravalent contre la grippe saisonnière vient d'être intégré par l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) au guide des médicaments remboursables au titre de l’AMO (GMR), après l’avoir présenté aux commissions spécialisées en la matière, a indiqué mercredi le ministère de la Santé. Cette décision a été prise compte tenu des missions confiées à l'ANAM, notamment celles liées à l'encadrement technique du régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), explique le ministère dans un communiqué, notant que cette mesure permettra de faciliter l'accès au vaccin, au profit des assurés et bénéficiaires de l’AMO et de lutter contre la propagation de la grippe saisonnière.



Cette action s'inscrit dans le cadre des mesures urgentes prises pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle que connaît le Maroc depuis mars 2020, en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19, et coïncidant avec la saison hivernale. Le ministère de la Santé adopte le vaccin contre le virus grippal saisonnier dans le cadre de la stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021, fait observer la même source, ajoutant que ce vaccin protège contre quatre souches virales de grippe, afin d'assurer une large protection contre ce virus.