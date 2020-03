Le très beau geste de Jenifer envers le personnel soignant

Face à l'épidémie de coronavirus qui gagne chaque jour du terrain, la solidarité s'organise. Certaines célébrités ont ainsi décidé de faire des dons importants pour soutenir les victimes de la maladie ou les plus fragiles.

Rihanna a apporté une contribution de 5 millions de dollars à différentes associations, aux Etats-Unis, en Afrique ou aux Caraïbes et de 700.000 dollars à La Barbade pour l'achat de respirateurs. Ryan Reynolds et Blake Lively ont eux promis un million de dollars aux banques alimentaires américaines et canadiennes. Roger Federer a annoncé, mercredi 25 mars, que sa femme Mirka et lui allaient faire un don d'un million de francs suisses (l'équivalent d'un peu plus d'1 million de dollars et de 940 000 euros environ) au profit des familles pauvres de son pays.

En France, Jenifer a également choisi de se mobiliser pour venir en aide au personnel soignant, particulièrement exposé pendant cette épidémie dévastatrice. Comme la première gagnante de la Star Academy l'explique dans une publication publiée sur son compte Instagram, elle a décidé de faire don de l'une de ses robes de sa tournée au profit d'une association qui vient en aide aux soignants. "Pendant que nous sommes tous confinés, le personnel soignant se retrouve au premier rang face au virus. L’association SPS est à leur écoute 24/24 et 7/7 pour les aider à surmonter cette épreuve psychologique si terrible", explique-t-elle. "C'est aussi ça notre rôle d'artiste que de mettre en lumière tout ce qui pourra aider les soignants, mais aussi les familles touchées par la maladie. On compte sur vous pour faire un don, quel que soit le montant. Montrons leur que nous prenons soin d'eux comme ils le font pour nous", conclut Jenifer qui a participé tout récemment au #babychallenge sur le réseau social.