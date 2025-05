Le tourisme aux Etats-Unis pourrait perdre 12,5 milliards de dollars en 2025

Le secteur du tourisme aux Etats-Unis pourrait perdre 12,5 milliards de dollars en dépenses de visiteurs internationaux cette année, selon une étude du World Travel and Tourism Council (WTTC) qui regroupe les grands opérateurs du tourisme mondial.



"Les dépenses des visiteurs internationaux aux Etats-Unis devraient chuter à un peu moins de 169 milliards de dollars en 2025, contre 181 milliards de dollars en 2024", selon un communiqué du WTTC publié mercredi.

"Il s'agit d'un coup direct porté à l'économie américaine dans son ensemble", d'après l'étude.

Les Etats-Unis "sont le seul pays parmi les 184 économies analysées par le WTTC et Oxford Economics à voir les dépenses des visiteurs internationaux diminuer en 2025".



"C'est un signal d'alarme pour le gouvernement américain. La plus grande économie mondiale du voyage et du tourisme va dans la mauvaise direction, non pas par manque de demande, mais à cause d'un manque d'action. Alors que d'autres pays déroulent le tapis rouge, le gouvernement américain affiche un panneau +fermé+", déclare la PDG du WTTC Julia Simpson, citée dans le communiqué.



Selon le département du commerce des Etats-Unis, les dernières données sur les arrivées internationales pour mars 2025 révèlent une baisse nette des voyages entrants depuis plusieurs marchés clés comme le Royaume-Uni (-15% sur un an), l'Allemagne (-28%) et la Corée du Sud (-15%).



D'autres marchés majeurs comme l'Espagne, la Colombie, l'Irlande, l'Equateur et la République dominicaine ont connu des baisses à deux chiffres comprises entre 24% et 33%, selon le communiqué.

"Comme on pouvait s'y attendre, le marché canadien se contracte, les réservations pour le début de l'été étant en baisse de plus de 20% par rapport à l'an dernier", est-il ajouté.



"Nos voisins proches, le Canada et le Mexique, ne voyagent pas", a déclaré au New York Times Mme Simpson, faisant référence aux mesures de répression de l'immigration, aux droits de douane et aux déclarations à connotation politique de l'administration Trump.



"Il existe également des inquiétudes concernant les visas: la question de savoir s'ils ont le bon visa ou s'ils risquent d'être arrêtés accidentellement, ce qui a suscité une vive inquiétude", a-t-elle ajouté.



En 2024, le secteur du tourisme a contribué aux Etats-Unis à hauteur de 2.600 milliards de dollars à l'économie et soutenu plus de 20 millions d'emplois. Il a également généré plus de 585 milliards de dollars de recettes fiscales annuelles, représentant près de 7% de tous les revenus du gouvernement.