Le théâtre en fête à Zagora

L’Association Al-Finik pour la création artistique et culturelle organise du 7 au 10 décembre courant à Zagora, la quatrième édition du Festival international de théâtre, sous le thème «Zagora, carrefour des caravanes théâtrales».

Initiée avec le soutien du conseil provincial de Zagora, cette manifestation annuelle vise à rétablir les liens avec l’Afrique et à se rappeler, le rôle que joue depuis longtemps la ville de Zagora, afin de tisser des relations fortes entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Cet événement entend assurer le rayonnement de l’activité théâtrale dans la région Draâ-Tafilalet, et rapprocher les fans de cet art sublime des différentes expériences internationales, par l’invitation de troupes venues de différents pays, notamment, l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, l’Angleterre, la France, la Suisse, le Congo Brazzaville et la Pologne.

Les pièces en lice lors de cette édition vont être départagées par un jury présidé par la dramaturge algérienne Sabah Zyadi, et composé des Marocains, Said Lehna, dramaturge, Hassan Bouzia, comédien et metteur en scène, et Noureddine Touami, comédien et metteur en scène.

Par ailleurs, les organisateurs ont choisi cette année de rendre un vibrant hommage à plusieurs personnalités du monde culturel, au niveau national et international, telles que le dramaturge marocain Abdelmajid Abdellah, la dramaturge polonaise Juana Kebrika, le plasticien Mohamed Bannour et l’artiste marocaine Jamila Maslouh.

Zagora, qui jouait le rôle de carrefour de cultures et civilisations, et était le point de rencontre de caravanes commerciales entre l’Europe et les capitales subsahariennes, comme Tombouctou, s’érige sur le plan culturel en passerelle entre les expériences culturelles et artistiques, à travers les différents festivals, forums et rencontres initiés en matière de musique, de littérature, de cinéma, de films documentaires et de théâtre.