Le télétravail montre le bout du nez

Des semaines à venir difficiles sur le plan sanitaire. Alors que l'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression inquiétante au Maroc, une explosion des nouvelles contaminations est observée à Casablanca. La métropole continue en effet de concentrer l’essentiel des nouveaux cas de contaminations au Covid-19, avec 1352 nouveaux cas sur les 2328 enregistrés samedi 1er janvier 2022. La wilaya de la région de Casablanca-Settat a, dans ce sens, exhorté toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales, les institutions, les entreprises et les sociétés publiques et privées au niveau de la région, à inciter leurs personnels à travailler à distance autant que faire se peut.



Dans un communiqué, la wilaya explique que cette démarche intervient dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique suite à la hausse du nombre des contaminations aux nouveaux variants, et en consolidation des efforts visant à lutter contre cette pandémie, à même de préserver la santé des citoyennes et des citoyens.



La wilaya de la région de Casablanca-Settat insiste également sur la nécessité d'adhérer à toutes les mesures édictées concernant l'obligation de disposer du pass vaccinal pour accéder aux lieux de travail et aux unités de production, de veiller à ce que tous les employés et ouvriers soient vaccinés, de respecter les mesures préventives dans les administrations et unités de production, de continuer à prendre les précautions nécessaires telles que le port correct du masque, la mise à disposition des moyens et matériels de stérilisation ainsi que la distanciation physique.



Le télétravail, entre vie professionnelle et vie personnelle



Avant, le télétravail était perçu comme quelque chose de négatif. On soupçonnait les salariés de ne pas vraiment travailler lorsqu’ils étaient chez eux. Avec la crise du coronavirus, le soupçon a été déconstruit et on a trouvé dans le télétravail un moyen de ne pas cesser l’activité.



En effet, depuis plus d'un an et demi, de nombreux Marocains se sont habitués à travailler chez eux. Réunions sur Zoom et conversations avec les collègues sur Teams: le télétravail est devenu leur nouvelle routine. Et beaucoup y ont pris goût. «Mais afin que le télétravail fonctionne, il ne faut pas que les salariés y soient contraints», explique la sociologue Mona Sedrati. «Le télétravail est vécu comme quelque chose de positif dans la mesure où il a été choisi et correspond aux besoins des personnes», explique-t-elle. Et d’ajouter : «Il doit être encadré et clairement défini, sinon de chaque côté un flou peut s’installer».



Pour cette spécialiste, ce qui est compliqué dans le télétravail, c’est que «la séparation entre vie professionnelle et vie personnelle est moins nette car il n’y a pas de séparation spatiale. «Car le professionnel empiète sur le privé, parasite la vie de famille, surtout si on n'a pas de réel espace pour travailler», ajoute Mona Sedrati. Selon elle, «il faut une grande rigueur de la part du télétravailleur et aussi une grande confiance de la part de l’encadrant pour éviter cette difficulté».



Mohamed Khamlache, un jeune cadre casablancais qui fait trois jours de télétravail par semaine, nous explique qu’il a mis en place une méthode efficace pour réussir à dissocier vie personnelle et vie professionnelle. Il s’habille comme pour aller au bureau. Sa journée commence à une heure précise et se termine aussi à une heure précise. Il avertit ses collaborateurs et son superviseur quand il est en pause. Il a aussi la chance d’avoir une pièce consacrée au travail. «Il faut être extrêmement discipliné et imposer des limites», dit-il. «Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut qu’on se déconnecte, qu’il faut arrêter de répondre à ses mails la nuit, ou le week-end mais en même temps tout le monde le fait, parce qu’il veut montrer qu’il est investi et veut évoluer dans sa carrière», souligne-t-il. Et de préciser : «Si vous passez des heures en réunion en ligne à la maison, au lieu de passer des heures en réunion au bureau comme vous en aviez l'habitude, vous avez juste gardé la partie la plus désagréable de la vie de bureau pour l'amener chez vous et la rendre encore pire».



Mohamed Khamlache nous explique également que les jours où il télétravaille, il est souvent beaucoup plus productif. «Aucune perte de temps dans les transports, on peut mieux s’organiser, être plus autonome, efficace et productive», dit-il. «Je me sens plus libre de m'organiser comme je le souhaite et plus indépendant. Bref pour moi, c'était du stress en moins et une meilleure qualité de vie. Ce qui me permettait d’effectuer les tâches de manière plus efficace», estime le jeune homme.



Renforcement des mesures préventives au sein des écoles



Si la wilaya de la région de Casablanca-Settat encourage le télétravail, le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a, pour sa part, décidé de ne pas priver les enfants de leurs écoles. Contrairement aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux en fin de semaine, il n’y aura pas de prolongation des vacances scolaires et les élèves devront donc regagner leurs classes lundi matin. Selon le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, le ministère de l'Education nationale s'emploiera à renforcer les mesures préventives appliquées au sein des écoles, notant que l’interaction avec l'évolution de la situation épidémiologique à l'intérieur des écoles se fera de manière locale, à travers la coordination des responsables des établissements scolaires avec les responsables du ministère de l'Education nationale au niveau régional, ainsi que les autorités provinciales, conformément aux dispositions du décret-loi réglementant l'urgence sanitaire.



Il a, par ailleurs, souligné que les efforts déployés par le Royaume lui ont fait éviter un revers épidémique qui aurait affecté le secteur économique. «Nous avons constaté une augmentation des cas d'infection au Covid-19 au cours de la dernière période, malgré les mesures préventives et les importants efforts de vaccination», a-t-il mis en garde, ajoutant qu'«il a été prouvé scientifiquement que si nous n'avions pas pris ces mesures, la situation aurait été différente», tant au niveau des pertes humaines qu'au niveau économique. Et d'ajouter que les décisions prises par le pouvoir exécutif, sur la base des recommandations du comité scientifique, ont contribué à la préservation des acquis économiques, tout en évitant de recourir aux dures décisions appliquées actuellement par certains pays du voisinage européen, tels que la fermeture complète et la quarantaine.



Mehdi Ouassat