Le taux de remplissage des barrages avoisine 33%


Libé
Lundi 22 Décembre 2025

Le taux de remplissage des barrages avoisine 33%
Autres articles
Le taux de remplissage des barrages du Royaume a connu une nette amélioration, passant de 31,1% à 32,97% entre le 12 et le 18 décembre, avec des réserves d'eau dépassant 5,5 milliards de mètres cubes, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant à une question lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a expliqué que ce taux reste supérieur à celui enregistré pendant la même période de l'année dernière, qui était de 28,7%.

Les retenues d'eau enregistrées au niveau des barrages, du 1er septembre au 18 décembre, ont atteint 768 millions de mètres cubes, dont 346 millions de mètres cubes enregistrés au cours des six derniers jours, ce qui représente un déficit estimé à environ 68% par rapport au taux annuel des retenues, a-t-il précisé.

D'autre part, le ministre délégué a fait savoir que sur la même période, le Maroc a enregistré des précipitations de 51 mm, ce qui représente un déficit d'environ 27% par rapport à la moyenne normale, et une légère augmentation de 3% par rapport à la même période de l’année précédente.


Lu 92 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS