Le taux de remplissage des barrages avoisine 33%

Répondant à une question lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a expliqué que ce taux reste supérieur à celui enregistré pendant la même période de l'année dernière, qui était de 28,7%.
Les retenues d'eau enregistrées au niveau des barrages, du 1er septembre au 18 décembre, ont atteint 768 millions de mètres cubes, dont 346 millions de mètres cubes enregistrés au cours des six derniers jours, ce qui représente un déficit estimé à environ 68% par rapport au taux annuel des retenues, a-t-il précisé.
D'autre part, le ministre délégué a fait savoir que sur la même période, le Maroc a enregistré des précipitations de 51 mm, ce qui représente un déficit d'environ 27% par rapport à la moyenne normale, et une légère augmentation de 3% par rapport à la même période de l’année précédente.