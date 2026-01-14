Le taux de remplissage des barrages atteint plus de 46%


Libé
Mercredi 14 Janvier 2026

Le taux de remplissage des barrages atteint plus de 46%
Le taux de remplissage des barrages au Maroc s’est élevé, lundi, à 46,03 % (plus de 7,71 milliards de m3), contre 28,31% enregistrés à la même période de l’année précédente, selon des données publiées sur la plateforme "Maghreb Assoudoud".

Le bassin du Bouregreg a enregistré, jusqu'à lundi, un taux de remplissage de 94,98%, avec des ressources hydriques estimées à 1,27 milliard de m3, porté notamment par le niveau élevé du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, dont le taux de remplissage s’est établi à 99,25%, révèle la même plateforme relevant du ministère de l’Equipement et de l’Eau.

A Tensift, le taux de remplissage est d'environ 71,33%, soit un volume de 162,13 millions de m3, tandis que le bassin du Loukkos a enregistré un taux de 62,89%, avec des ressources hydriques de l’ordre de 1,20 milliard de m3.

Le bassin du Sebou a, quant à lui, affiché un taux de remplissage de 54,81%, pour un volume de 3,43 milliards de m3, soutenu par d’importantes ressources en eau, notamment au niveau des barrages Bab Louta, Allal El Fassi et Bouhouda.

Par ailleurs, le bassin de Drâa-Oued Noun a enregistré un taux de remplissage de 29,83%, avec un volume de 312,66 millions de m3, tandis que le bassin de l'Oum Er Rbia a affiché un taux de 20,8%, correspondant à des ressources hydriques de 1,30 milliard de m3.


