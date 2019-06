Le syndicat marocain des artistes plasticiens présente à Rabat son bilan artistique et son plan d'action

Le syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels a présenté, mardi à Rabat, le bilan culturel et artistique de l'année en cours ainsi que son plan d'action, en présence d'artistes plasticiens, d'académiciens, d'écrivains et d'intellectuels.

S'exprimant à cette occasion, le président du syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels, Mohamed Mansouri Idrissi, a souligné que l’événement phare qui a marqué cette année artistique a été l'organisation des premières assises nationales sur l'état des lieux des arts plastiques au Maroc, avec la participation d'une pléiade de personnalités du monde des arts, de la culture et de la littérature.

Ces assises ont permis de jeter la lumière sur plusieurs questions, notamment les droits d'artiste, la pédagogie, la formation artistique, l'expertise et le marché de l'art au Maroc, a-t-il indiqué, notant que cette rencontre a été couronnée par la déclaration du 7 octobre Journée nationale d'art plastique. Il s'est, également, félicité de la mise en œuvre du projet de décret relatif au Prix national des arts plastiques, qui vise à promouvoir la créativité chez les jeunes artistes en les encourager à poursuivre leurs efforts dans ce domaine. Le syndicat a veillé à consacrer dans chaque édition du Salon du livre une galerie au livre artistique, tout en programmant des rencontres et des conférences sous la supervision du syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'une salle nationale d'exposition dédiée aux grandes manifestations artistiques a été créée en vue d'accompagner le projet "Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture".

Selon M. Idrissi, l'année culturelle a été marquée par plusieurs évènements, notamment l'organisation d'une exposition nationale des arts plastiques "Ayadi Nour", ainsi qu'une rencontre intellectuelle avec le philosophe Mohamed Sabila, axée sur la signification et la portée des "lumières".

Concernant les perspectives futures, il a relevé que le syndicat organisera une deuxième édition de l'exposition "Ayadi Nour" à Fès du 14 au 22 juin, puis à Tanger (novembre), Tétouan (décembre), Casablanca (janvier et février 2020), Oujda (avril 2020) et à El Jadida.