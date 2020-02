Le superbe hommage du SIEL à Abderrahmane El Youssoufi

L'ouvrage «Abderrahmane El Youssoufi: Enseignements pour l'histoire» de Driss Guerraoui a été présenté, samedi à Casablanca, dans le cadre des activités de la 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), en présence d’Abderrahmane El Youssoufi qui était accompagné de son épouse, en plus d’une pléiade d’Ittihadis, de hauts responsables et de diplomates, dont Fathallah Oualalou, Abbas Bouderka, Abdelwahed Radi, Mohamed Bensaid Ait Idder, Salaheddine Mezouar et Noubir Amaoui.

Composé de 383 pages, images et documents à l'appui, l'ouvrage de format moyen qui se décline en dix chapitres présente la personnalité et le parcours d’Abderrahmane El Youssoufi, tout en faisant la lumière sur ses positions en tant que Premier ministre, et en révélant des détails sur la période du gouvernement d'alternance et sur la manière El Youssoufi de gestion des problèmes sociaux.

Le poète Hassan Nejmi qui animait cet évènement a qualifié ce livre de précieux don à ceux qui travaillent sur l'histoire marocaine. Et d’ajouter que les mémoires d'El Youssoufi s'inscrivent dans le contexte d'une révolution de biographies, après celles d'Abderrahim Bouabid, d’Abdelwahed Radi et de Moulay Ismail Alaoui. Selon lui, le livre constitue un témoignage précieux et présente la vision d'El Youssoufi d'un ensemble de réformes sensibles dont le Maroc avait besoin, ainsi que les solutions qu'il envisageait, et comment certaines de ses propositions ont été ignorées, quand elles n’ont pas été sujet à un sabotage manifeste. «Guerraoui a travaillé avec beaucoup d’impartialité en essayant de présenter un profil détaillé d’Abderrahmane El Youssoufi, son parcours et ses choix, ainsi que l'expérience du gouvernement d’alternance, en particulier dans l'aspect social.

Dans sa présentation du livre, El Youssoufi écrit que le gouvernement d'alternance s'est employé à adopter des réformes sociales majeures qui ont concerné de larges franges de la société, soulignant que l’importance du livre réside dans le fait que l’auteur était présent lors de la mise en place des réformes, et accompagnait les différentes étapes de leur opérationnalisation. En incluant dans ce livre le bilan des grandes réformes sociales mises en œuvre par le gouvernement d'alternance entre mars 1998 et octobre 2002 sur la base d'informations réelles, l'ouvrage apporte une valeur ajoutée qu'il puise de l'intérieur de cette expérience gouvernementale, a estimé El Youssoufi.

Intervenant à l’occasion de la présentation du livre, Driss Guerraoui, à présent président du Conseil de la concurrence, a affirmé que cet ouvrage est «un hommage à une étape historique délicate, où l'intérêt suprême de la patrie a primé grâce à deux fortes volontés, celle de Feu SM le Roi Hassan II et de SM le Roi Mohammed VI, et celle des forces démocratiques nationales». «Je voudrais souligner que dans ce livre, j’ai traité les données extraites directement de mes rencontres avec Abderrahmane El Youssoufi, ou des sources et documents dont je dispose, ou encore de certaines discussions que j’ai eues avec les acteurs directs qui ont supervisé ou vécu les réformes sociales du gouvernement d’alternance, qu'il s'agisse d'anciens ministres, de mes collègues à la primature ou de certaines personnes qui s’intéressent à l’expérience de l’alternance», explique Driss Guerraoui. L’auteur du livre explique également que «chercher dans ces données, les collecter, les étudier, les analyser, et en tirer des leçons seraient bénéfiques pour les étudiants, les chercheurs et le grand public qui s'intéressent à cette époque de l’histoire du Maroc».

Rappelons enfin que l’auteur du livre, né à Kénitra, est professeur à l’Université Mohammed V de Rabat. Il a été conseiller auprès de trois Premiers ministres, El Youssoufi, Jettou et El Fassi, avant d’être nommé secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il a publié une dizaine de livres liés à ses recherches universitaires.