L'ancienne Spice Girl est désormais styliste et a épousé l'ex-star du football anglais dans les années 90, David Beckham. Son style a beaucoup changé et devient de plus en plus raffiné au fil du temps. Elle a abandonné les mini-jupes qu'elle portait à l'époque des Spice Girl et privilégie de nos jours des pièces élégantes, faisant peu de cas des motifs.