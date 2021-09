Le stock de vaccins renfloué

Le temps des pénuries de vaccins anti-Covid-19 semble révolu. L’industrie pharmaceutique a réduit le déficit et comblé l’écart, ou plutôt le gouffre qui existait entre l’offre et la demande, à tel point que le Maroc a désormais sous le coude un stock confortable de doses, à la faveur des 5 millions de doses du vaccin Sinopharm reçu jeudi dernier notamment. Une livraison qui en a appelé d’autres puisque deux nouveaux arrivages auraient également été reçus hier: 650.000 doses de Pfizer et 150.000 doses d’AstraZeneca.



Le renforcement du stock facilite la poursuite de la campagne de vaccination nationale dans des conditions idéales, sans pression et permet surtout de se débarrasser de la peur du vide et l’attente insoutenable des livraisons de vaccins en cas de pénurie. En tout et pour tout, depuis le début de la campagne de vaccination, les autorités sanitaires du Royaume auront reçu 48.120.400 doses, tous types de vaccins confondus. En détail, 7 millions de doses du vaccin AstraZenenca, 35,5 millions du vaccin Sinopharm et 3,56 millions du vaccin Pfizer. En plus de 2,06 millions de doses dans le cadre du programme COVAX.



Au soir du samedi 19 septembre, les vaccins reçus ont servi d’une part à immuniser partiellement (une dose) 20.990.007 personnes, pendant que 17.410.792 citoyennes et citoyens ont complété leur schéma vaccinal après une double injection. D'autre part, ils ont également été utilisés pour immuniser les plus jeunes d’entre nous à l’approche de la rentrée scolaire 2021- 2022, repoussée jusqu’au premier octobre pour davantage de sécurité, en évitant la formation de foyers de Covid-19 au sein des établissements d’enseignement primaire et secondaire. Dans cette optique, plus de 1,24 million d'élèves ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid. Soit un peu moins de la moitié de l’objectif fixé initialement. A savoir vacciner près de 3 millions d’élèves avec le consentement de leurs parents. Un objectif difficilement atteignable d’ici au premier octobre.



Cela dit, la disponibilité des vaccins reste un motif de satisfaction d’autant que plusieurs pays dans le monde et du continent en sont hélas dépourvus jusqu’à présent. Le stock de vaccins dont dispose actuellement le Maroc sera également capital à l’approche du rappel de la 3ème dose. Le sujet est passé du rang de rumeur il y a quelques mois, à celui, actuellement, d’implacable réalité scientifique. Face au variant Delta, il a été établi que les vaccins perdaient petit à petit de leur efficacité mois après mois. La solution ? Des rappels pour rehausser le seuil de réponse immunitaire vaccinale qui baisse au point d'être en dessous de celui autorisé par l’Organisation mondiale de la santé (50% d’efficacité). Sans surprise, la valse de la troisième dose met encore une fois en scène, d’abord les personnes âgées, celles qui sont fragilisées face à la Covid-19 à cause d’une maladie chronique et les frontliners dont les fonctionnaires ou encore le corps médical. Ensuite, le rappel sera élargi à l’ensemble de la population, pour peu qu’il y ait un écart de 6mois entre la seconde dose et le rappel. Ce scénario conforte l’idée selon laquelle la Covid-19 ne pourra jamais se conjuguer au passé. Il va falloir se rendre à l’évidence et apprendre à cohabiter.



C.C