Le spectacle allemand “Close Up” remporte à Rabat le Grand prix du FIESAD

La pièce théâtrale "Close up" de l'Académie de théâtre bavaroise August Everding de Munich en Allemagne a remporté le Grand prix du Festival international des écoles supérieures d'art dramatique (FIESAD), qui a pris fin mercredi à Rabat. L'oeuvre artistique de l'Institut allemand "Bayerische Theaterakademie August Everding" intitulée "Close Up" s'est vu décerner le Grand prix lors la cérémonie de clôture de ce rendez-vous artistique d'une semaine, organisé par l'Association Issil pour le théâtre et l'animation culturelle. Les prix spéciaux de cette édition ont été remis aux troupes ayant représenté la pièce théâtrale polonaise "Fever", spectacle sur des dilemmes contemporains, définissant l'amour, la foi, la loyauté, l'art, les angoisses et les peurs de la jeunesse dans un monde, ainsi que la pièce théâtrale congolaise "Le prétendant aux dents d'or" de l'Institut national des arts de Kinshasa, de la République Démocratique du Congo. Concernant les prix spéciaux de la scénographie et de la mise en scène, ils ont été remportés respectivement par la pièce espagnole "Alicia underground" et le spectacle italien "Pinocchio's machine". S'agissant des prix d'interprétation masculine, l'Egyptien Mustapha Mssilhi pour la pièce "Beggars drama" et le Français Edouard Pénaud du spectacle "Nos années de plomb" se sont distingués. Le prix d'interprétation féminine a été remis notamment à l'Allemande Charlotte Witte de la pièce théâtrale "The man outside, et la Française Leah Lapiower du spectacle "Nos années de plomb". Cette soirée de clôture, qui fut chaleureuse, a été également marquée par un hommage appuyé à l'écrivain Abdelouahed Ouzri et des témoignages livrés par des personnalités qui l'ont côtoyé de près, ainsi que des intermèdes musicaux joués par le pianiste Chilien Pablo Lopez. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et initiée en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation artistique constitue une plateforme de rencontre, de formation et d'échange pour les jeunes pré-professionnels, lauréats et professeurs des écoles supérieures d'art dramatique et un carrefour de cultures permettant un échange artistique et culturel entre des pays des quatre coins du globe. Créée en 2007 par des lauréats et professeurs de l'Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) de Rabat, l'Association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle s'assigne pour objectifs la promotion de l'accès à la culture et l’art du théâtre en tant que moyen d’épanouissement personnel et social, et d’autre part, et la promotion de la culture des droits humains en utilisant les techniques d’animation culturelle comme instrument clé pour le changement des mentalités, valeurs et comportements.