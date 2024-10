Le soutien international grandissant au plan marocain d’autonomie mis en lumière au Guatemala

Le soutien grandissant au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour résoudre définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain a été mis en lumière récemment au Guatemala.



Lors d'une rencontre à l'Université Rafael Landivar, l'ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri, a mis en relief l'importance de l’Initiative d'autonomie présentée par le Royaume en 2007 comme solution politique réaliste et durable au différend régional autour du Sahara, soulignant l’appui croissant à cette initiative à travers le monde.



La communauté internationale est aujourd’hui convaincue que le plan d'autonomie est la seule voie à même de conduire à un règlement de ce conflit artificiel et d'assurer la stabilité et le développement dans la région, a indiqué le diplomate, cité dans un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc dans le pays d’Amérique centrale.



Cette rencontre a été l’occasion pour M. Louajri de rappeler également l’ouverture, à Laayoune et Dakhla, de nombreux consulats généraux, et le soutien de plusieurs pays influents à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



M. Louajri a, par ailleurs, souligné le rôle pionnier du Maroc en Afrique, à la faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud, et le lancement de plusieurs initiatives de co-développement dans des secteurs stratégiques, citant à cet égard le gazoduc Maroc-Nigéria, en tant que modèle économique intégré entre l'Afrique et l'Europe.