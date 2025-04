Le soutien US réaffirmé à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision éclairée

La réaffirmation par les Etats-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara «est une décision éclairée qui sert le développement et la stabilité» dans la région, a indiqué, mercredi, Sir Liam Fox, président du groupe parlementaire britannique des Accords d’Abraham.



«La réaffirmation de la position américaine est une excellente nouvelle et une décision éclairée qui va, à coup sûr, servir le développement et la stabilité dans la région», a déclaré à la MAP Sir Fix, dont le Groupe a été créé au sein du parlement britannique en 2021.



Cette décision américaine, réaffirmée mardi par Washington, offre les meilleures perspectives pour parvenir à une solution juste et réaliste à ce différend régional, a commenté Sir Fox, qui avait occupé plusieurs postes ministériels importants. Il a, d’autre part, appelé le Royaume-Uni et les autres pays européens à emboiter le pas aux Etats-Unis, saluant, dans la foulée, le rôle clé que joue le Maroc dans les questions de développement, de sécurité et de paix au niveau de toute la région d’Afrique de l’Ouest.



Le Maroc a toujours entretenu d’excellentes relations avec les principales puissances en Occident, a-t-il dit, soulignant que ces relations « sont à leur plus haut niveau actuellement ». « Il existe dans ces pays une prise de conscience quant au rôle stratégique très important que le Maroc joue non seulement dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, mais aussi en tant que porte d’entrée au continent africain », a encore relevé Sir Liam Fox.