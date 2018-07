Le soutien Royal à la cause palestinienne loué par Iyad Tamim

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a reçu lundi au siège du Parlement le directeur du Bureau d'audit et de contrôle financier et administratif de l’Etat de Palestine, Iyad Tamim, qui effectue une visite de travail à notre pays.

Lors de cette entrevue, le responsable palestinien a salué le soutien important qu'apporte S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne.

Il est revenu sur l’organisation par le Maroc de la 5ème conférence internationale sur Al-Qods, saluant la position claire du Maroc concernant le transfert de l’ambassade américaine à la Ville Sainte, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Après avoir souligné le soutien constant du Maroc au peuple palestinien, M. Iyad Tamim a mis l’accent sur la profondeur des relations de fraternité qui lient les deux peuples, précisant que sa visite au Royaume vise à tirer profit de l’expérience marocaine dans le domaine de l’inspection générale des finances ainsi qu’à examiner les perspectives de coopération avec la Cour des comptes.

Le Maroc est considéré comme l’un des pays précurseurs dans le domaine de l’audit financier et administratif, a-t-il dit.

Pour sa part, Habib El Malki a mis en relief l'attention particulière qu'accorde le peuple marocain à la question palestinienne et à Al-Qods Charif, ainsi que les efforts que S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, ne cesse de déployer pour préserver la Ville Sainte et soutenir le peuple palestinien face aux forces de l’occupation, en vue d’établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Habib El Malki a abordé en outre la question de la coopération entre le Parlement et la Cour des comptes, dans le cadre du respect de la séparation des pouvoirs et des dispositions de la Constitution, saluant, à cet égard, les rapports publiés par la Cour des comptes qui participent à l'enrichissement de l'action législative en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.