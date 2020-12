Le souci génétique dont les enfants de Gwen Stefani ont hérité

Maman de trois garçons (Kingston, Zuma et Appolo), Gwen Stefani fait tout pour qu’ils ne rencontrent pas les mêmes problèmes qu’elle à l’école. Car ils ont malheureusement hérité de la dyslexie de leur maman. Pour l’émission «At Home With» diffusée sur Apple Music, Gwen Stefani s’est confiée sur ce problème qui a longtemps gâché sa vie : «J’ai échoué à l’école. J'étais une fille gentille. Je ne faisais rien de mal. C'était vraiment difficile pour moi de fonctionner dans ce cadre strict de l'école que tout le monde est censé comprendre. Et mon cerveau ne fonctionnait pas comme ça. Ce n'est toujours pas le cas. Mais il fonctionne d’une manière différente, ce qui est probablement un don que les autres n’ont pas.»



C’est seulement après avoir eu ses enfants que Gwen Stefani a pu mettre un terme sur ce qui la faisait souffrir : «Une chose que j'ai découverte en ayant des enfants, c'est que je souffre de dyslexie (…) Et j'ai l'impression que beaucoup de problèmes que j'ai eus ou certaines des décisions que j'ai prises pour moi en découlent, car maintenant les enfants - évidemment, tout est génétique - ont certains de ces problèmes.»



Pour ses trois garçons, les choses ont cependant été différentes au moment où ils ont rencontré des difficultés pour lire : «Maintenant, ils ont tous ces avantages. Ils ont des enseignants et des écoles incroyables et ils n'ont pas à en avoir honte. Ils comprennent que leur cerveau fonctionne différemment. Tous les cerveaux le font, tu vois ce que je veux dire ?»